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"Возьмите глобус": Захарова высказалась о попытках изолировать Россию
04.03.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Своим видением геополитической ситуации Захарова поделилась на youtube-канале
© Sputnik / Наталья Селиверстова
"Они говорят про изоляцию, наверно, лет 6 в активе. В активной полемике, в выступлениях, в заявлениях постоянно говорят: "Мы сейчас вас изолируем. Я все время хочу сказать: "Откройте карту. Можно взять глобус. Посмотрите на страну Российская Федерация и подумайте, как же вы будете это делать", ― предложила Захарова.
По ее словам, помимо 20-30 стран Евросоюза и так называемого "коллективного Запада", всего стран ― более 200, причем в это количество оставшихся (а их большинство) входят наиболее развитые сегодня с экономической точки зрения державы, например, Китай, который по многим экономическим параметрам давно обогнал США, отметила представитель российского МИД.
И ровно поэтому и Китай они (США и коллективный Запад) также хотят наказать санкциями, добавила Захарова.
"Они хотят наказать санкциями не из-за чего-то: не из-за прав человека, не в связи ситуации с оппозицией, ни с чем. А просто для того, чтобы сдержать развитие того или иного региона мира. Все банально. Это написано во всех учебниках по международным отношениям. Это называется "политика сдерживания", ― резюмировала Захарова.
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