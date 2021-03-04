Freedom House: Беларусь где-то между Сектором Газа и Йеменом

Источник материала: Салiдарнасць

Авторитетное международное агентство отнесло Беларусь к странам, где у людей вообще нет никаких свобод.

Согласно рейтингу международного агентства Freedom House , оценивающему политические права и гражданские свободы, Беларусь по итогам прошлого года расположилась на одном уровне с Сектором Газа, Йеменом и Узбекистаном.

Практически по всем 25 показателям Беларуси было начислено 0 баллов из 4 возможных. В итоге наша страна из 100 баллов набрала всего 11.

Вот несколько показателей, по которым мы получили ноль, то есть наименьшую степень свободы:

— Был ли нынешний глава правительства или другой главный национальный орган избран на основе свободных и справедливых выборов?

— Имеют ли люди право объединяться в различные политические партии или другие конкурирующие политические группы по своему выбору?

— Есть ли реальная возможность для оппозиции увеличить свою поддержку или получить власть через выборы?

— Действует ли правительство открыто и прозрачно?

— Существуют ли свободные и независимые СМИ?

— Существует ли свобода собраний?

— Существует ли свобода для профсоюзов и аналогичных профессиональных или трудовых организаций?

— Существует ли независимая судебная система?

Один балл Беларуси начислили по нескольким показателям, касающимся слежки или возмездия за выражение личных взглядов на политические и другие деликатные темы, перемены места жительства, работы или образования.

Единственные два балла мы получили за «личные социальные свободы, которые включают выбор партнера по браку и размер семьи, защиту от насилия в семье и контроль за внешним видом».

По совокупности баллов, статус свободы в Беларуси и определен как «Not Free».

— Беларусь — авторитарное государство, в котором выборы открыто фальсифицируются, а гражданские свободы жестко ограничены. Разрешив ограниченные проявления инакомыслия в рамках стремления к улучшению отношений с Евросоюзом и США, власть в 2020 году расправилась с массовым протестным движением, вызванным мошенническими президентскими выборами, и серьезно ограничила основные гражданские свободы, — говорится в описательном тексте к нашей стране.

Freedom House — это ежегодный Глобальный доклад о политических правах и гражданских свободах, которыми пользуются люди, а не правительства. Доклад основан на числовых рейтингах и описательных текстах для каждой страны.

Последними исследованиями проанализированы события в 195 странах и на 15 территориях, произошедшие с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Freedom House выпускается ежегодно группой аналитиков и экспертов-консультантов из академических, аналитических центров и правозащитных сообществ разных стран. Над последними исследованиями работали более 125 аналитиков и почти 40 советников.

Первые ежегодные обзоры Freedom House появились в 1950-х годах как баланс свободы.