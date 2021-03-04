|
В Беларуси появилась Ассоциация эксплуатантов беспилотной авиации
Источник материала: Навiны
21 декабря 2020 года была зарегистрирована и начала деятельность Ассоциация эксплуатантов беспилотной авиации (АЭБА).
Мы являемся некоммерческой организацией, добровольным объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов.
Предметом деятельности Ассоциации является:
Сайт:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 декабря 2020 года была зарегистрирована и начала деятельность Ассоциация эксплуатантов беспилотной авиации (АЭБА).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)