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В Беларуси появилась Ассоциация эксплуатантов беспилотной авиации

04.03.2021 17:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

21 декабря 2020 года была зарегистрирована и начала деятельность Ассоциация эксплуатантов беспилотной авиации (АЭБА).

В Беларуси появилась Ассоциация эксплуатантов беспилотной авиации

Мы являемся некоммерческой организацией, добровольным объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов.

Предметом деятельности Ассоциации является:

  • Актуальное информирование членов Ассоциации об изменениях законодательства в сфере использования БПЛА юридическими лицами;
  • Работа над централизованной подачей заявок на использование воздушного пространства членами Ассоциации;
  • Обеспечение координации действий членов Ассоциации в сфере эксплуатации беспилотных летательных аппаратов;
  • Выработка и экспертиза предложений по совершенствованию законодательства Республики Беларусь и международного законодательства в области эксплуатации беспилотных летательных аппаратов;
  • Коллективное участие (в том числе через представителя) в органах государственной власти и управления Республики Беларусь, рабочих группах и комиссиях, создаваемых в интересах сферы применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе, в рамках соответствующих международных организаций, форумов и т.п.;
  • Содействие в обеспечении безопасности и повышении качества выполнения работ и оказания услуг с применением беспилотных летательных аппаратов;
  • Объединение усилий членов Ассоциации для участия в предупреждении причинения вреда жизни, здоровью или имуществу лиц, вследствие нарушения законодательства Республики Беларусь и международного законодательства при выполнении работ и оказании услуг с применением беспилотных летательных аппаратов;

 

Сайт: uavoperators.by

В Беларуси появилась Ассоциация эксплуатантов беспилотной авиации

 

 

 
 
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21 декабря 2020 года была зарегистрирована и начала деятельность Ассоциация эксплуатантов беспилотной авиации (АЭБА).
 
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