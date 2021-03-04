Источник материала: UDF



Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com

«Все проходит, да не все забывается», «Конечно были, Рома! Больше позитива!», «Мне лично эта пара была очень симпатична и любима», «Были! И это было прекрасно, несмотря ни на что», «Любимые», – комментировали пользователи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Не все забывается»: появилось сенсационное фото с ласкающим Пугачеву Киркоровым Филипп Киркоров не раз говорил, что очень ругает себя за то, что не смог уберечь их отношения.

Позднеене раз говорил, что очень ругает себя за то, что не смог уберечь их отношения. Он признавался, что безумно любил артистку, но был слишком занят карьерой, чтобы уделять ей достаточно времени, а понял это поздно. В прошлом году он рассказал журналистам, что совсем не общается с бывшей супругой.Однако долгое время после развода отношения звезд были крайне теплыми. Многие поклонники до сих пор ностальгируют по их союзу и пишут обоим исполнителям, что они были невероятно хороши вместе. Оказалось, что теплым воспоминаниям предаются не только обожатели. Недавно фотограф Роман Родин опубликовал трогательный снимок пары. На кадре возлюбленные сидят рядом, а Киркоров нежно держит Пугачеву за руку. Они смотрят друг на друга.Фотограф подписал, что это были чудные времена, но уже возникают сомнения, были ли они вообще. Родин отметил, что фото сделано еще в 90-е.«Было весело», – подчеркнул он в своем Инстаграм.Поклонники пришли в восторг от увиденного.