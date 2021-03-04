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На уровне Сектора Газа и Узбекистана: Беларусь резко ухудшила позиции в рейтинге свободы

04.03.2021 17:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На уровне Сектора Газа и Узбекистана: Беларусь резко ухудшила позиции в рейтинге свободы
Иллюстративное фото
Международная неправительственная организация Freedom House представила ежегодный доклад о свободе в мире.

В новом рейтинге Беларусь ухудшила свои позиции, набрав 11 баллов из 100 (в прошлом году набирала 19 из 100) и оказалась на одном уровне с Узбекистаном, сектором Газа и Йеменом. Беларусь по-прежнему остается в группе несвободных стран.

Беларусь обогнала в рейтинге лишь 18 стран и территорий, в том числе Сирию, Эритрею, КНДР, Туркменистан, Сомали, Ливию, Таджикистан, Китай, Азербайджан.

По уровню политических прав наша страна набрала 2 балла из 40. Один балл Беларусь получила за возможность для разных групп населения (этнических, религиозных, гендерных, ЛГБТ) пользоваться политическими правами и участвовать в выборах и еще один — за борьбу с коррупцией должностных лиц.

Уровень гражданских свобод оценен в 9 баллов из 60.
 
 
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В новом рейтинге Беларусь ухудшила свои позиции, набрав 11 баллов из 100.
 
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