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Меган Маркл сравнили со скандальной женой короля: даже платья носят похожие

04.03.2021 17:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Меган Маркл сравнили со скандальной женой короля: даже платья носят похожие
Меган Маркл в интервью Опре Уинфри (скрин видео)
Меган Маркл сравнили со скандальной женой короля Великобритании Эдуарда VIII Уоллис Симпсон. Ради роковой красотки монарх отрекся от престола, ведь ему не разрешали взять в жены дважды разведенную светскую львицу.

В Instagram появились снимки, где две красавицы - супруги членов Британской королевской семьи - очень похожи - чертами лица, прической, нарядом.

Беременная Меган Маркл вместе с принцем Гарри появились в интервью Опре Уинфри, которое выйдет 7 марта и обещает стать сенсационным.

Пользователи сети говорят, что Меган скопировала укладку Уоллис, которая была у нее на одном из самых известных снимков.

Для записи интервью Маркл предстала в шелковом черном платье с белым узором от Giorgio Armani, туфлях от Aquazzura, подвеске от Pippa Small, серьгах Birks и браслете Cartier. Знаменитость собрала волосы в хвост, оставив пробор и несколько выпущенных локонов, которые давно стали знаковыми в образе звезды.

И правда, Маркл удивительно похожа на Уоллис Симпсон на фотопортрете, который был сделан в 1936 году еще до того, как она стала герцогиней. На нем она позировала в похожем платье и также с собранными волосами. Кроме того, девушки на фото приблизительно одного и того же возраста.

Меган Маркл сравнили со скандальной женой короля: даже платья носят похожие

Меган Маркл сравнили с Уоллис Симпсон

Интересно то, что для принца Гарри, как и для короля Эдуарда VIII, брак с «неугодной» девушкой стал судьбоносным. Обоим членам королевской семьи это подпортило, как репутацию, так и отношения с семьей.

Отметим, что американский телеканал CBS выпустил первые кадры интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. В них телеведущая говорит, что пара рассказала ей "шокирующие вещи", а принц Гарри признается, что боялся повторения истории, произошедшей с его матерью, принцессой Дианой.
 
 
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В Instagram появились снимки, где две красавицы очень похожи.
 
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