Источник материала: UDF

Вячеслав Кантор

президент Европейского еврейского конгресса

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент ЕЕК Вячеслав Кантор: признаки критического роста антисемитизма в обществе уже налицо Вячеслав Кантор привёл данные лишь за 2017 год – и этого оказалось пугающе достаточно.

Однако, как подчёркивает, проблема в пандемию именно обострилась – сами ростки и даже расцвет угрозы появились ещё несколько лет назад. Вячеслав Кантор – как раз из тех, кто к этим проблемам неустанно привлекал внимание, призывая властьпридержащих и международное сообщество принять меры по борьбе с растущей опасностью антисемитизма. В начале 2018 года, выступая на конференции ОБСЕ по проблемам антисемитизма, Вячеслав Кантор для иллюстрации своей позиции о реальности угрозы антисемитизма привёл данные лишь за 2017 год – и этого оказалось пугающе достаточно.Как сообщил Вячеслав Кантор, инициатор и создатель Центра Кантора при Тель-Авивском университете, чьи эксперты ежегодно предоставляют самый полный отчёт о состоянии антисемитизма в мире, за один только 2017 год число антисемитских инцидентов, причём весьма жестоких и насильственных, выросло сразу в нескольких странах – а именно в Великобритании, Франции, Германии и Швеции. Это переломило тенденцию нескольких предшествующих лет, когда насильственные преступления на почве антисемитизма как будто постепенно шли на спад, уступая место «ненасильственным» проявлениям – клевете, антисемитским высказываниям и заявлениям, а также нападкам в сети интернет и социальных сетях. Однако этот тренд быстро сошёл на нет, и события 2017 года показали, что все проявления антисемитизма имеют место быть в нашем обществе, более того – их самих и различных их форм становится всё больше.Так, большой резонанс в обществе и возмущение многих еврейских лидеров, в том числе и самого Вячеслава Кантора, вызвало произошедшее в апреле 2017 года убийство пожилой еврейки, которая была выброшена с балкона её собственной квартиры в Париже. Это бессердечное убийство вызвало бурную реакцию не только своей бесчеловечностью, но и тем, что заставило многих евреев задаться вопросом – а в безопасности ли они в собственных домах и достаточно ли делают власти для обеспечения этой безопасности? Это ощущение того, что евреи находятся под постоянной угрозой, уже сказывается на их повседневной жизни, ведь, как отметил Вячеслав Кантор, из-за опасности нападений и вандализма многие еврейские общинные центры, синагоги и другие заведения в отдельных странах Европы вынуждены практически круглосуточно находиться под охраной полиции.2017 год отметился и тем, что поводом для нападок на евреев стали и международные события. Заявление США о признании Иерусалима столицей Израиля породило немало случаев проявления агрессии: от бутылок с зажигательной смесью, брошенных в синагоги в Швеции, до полноценных маршей, якобы выступающих против политических заявлений, но на деле обернувшихся антисемитскими лозунгами и выкриками, вплоть до призывов к убийствам евреев. Подобное поведение, как и подобные атаки и призывы, уверен Вячеслав Кантор и его коллеги, не могут быть оправданы ни в каком контексте, и какова бы ни была политическая ситуация – не могут считаться приемлемыми. Тому, что марши людей, выкрикивающих «Смерть евреям!», могут привести к реальным убийствам, примеры привела сама история, говорит Вячеслав Кантор. А потому сложившуюся картину нельзя игнорировать.Заметим, что это заявление Вячеслав Кантор сделал три года назад – и прошедшее время лишь подтвердило его правоту, с новой красочностью обнажив, как широко распространена в нашем обществе стала нетерпимость и ненависть.