GTA V для нового поколения консолей не будет простым портом

Источник материала: Onliner

Grand Theft Auto V — это, пожалуй, самая долгоиграющая часть серии в разрезе поколений консолей. Игра дебютировала на PS3 и Xbox 360, потом была портирована на PS4 и Xbox One, а теперь готовится ее версия для консолей уже третьего поколения PS5 и Xbox Series. Руководство Take-Two, издателя франшизы, заявило, что это не будет простой порт игры, чего бы фанаты могли ждать от любой другой студии.

— Мы не просто портируем игры, как делают наши конкуренты. Мы уделяем время тому, чтобы сделать свою работу как можно лучше. Изменить игру под перевыпуск, под новую технологию, на которой мы перезапускаем ее, — заявил CEO Take-Two Штраус Зелник.

Он пообещал улучшить технологическую составляющую игры, прокачать визуальную часть, улучшить производительность. По его словам, во время оригинального релиза и во втором поколении GTA V была знаменосцем.

— Я уверен, что работа Rockstar даст отличный опыт игрокам, но этого невозможно добиться, если вы делаете простой порт.

Дата релиза обновленной версии GTA V для нового поколения консолей еще не была озвучена.