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GTA V для нового поколения консолей не будет простым портом

04.03.2021 17:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Grand Theft Auto V — это, пожалуй, самая долгоиграющая часть серии в разрезе поколений консолей. Игра дебютировала на PS3 и Xbox 360, потом была портирована на PS4 и Xbox One, а теперь готовится ее версия для консолей уже третьего поколения PS5 и Xbox Series. Руководство Take-Two, издателя франшизы, заявило, что это не будет простой порт игры, чего бы фанаты могли ждать от любой другой студии.

Мы не просто портируем игры, как делают наши конкуренты. Мы уделяем время тому, чтобы сделать свою работу как можно лучше. Изменить игру под перевыпуск, под новую технологию, на которой мы перезапускаем ее, — заявил  CEO Take-Two Штраус Зелник.

Он пообещал улучшить технологическую составляющую игры, прокачать визуальную часть, улучшить производительность. По его словам, во время оригинального релиза и во втором поколении GTA V была знаменосцем.

Я уверен, что работа Rockstar даст отличный опыт игрокам, но этого невозможно добиться, если вы делаете простой порт.

Дата релиза обновленной версии GTA V для нового поколения консолей еще не была озвучена.

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Grand Theft Auto V — это, пожалуй, самая долгоиграющая часть серии в разрезе поколений консолей. Игра дебютировала на PS3 и Xbox 360, потом была портирована на PS4 и Xbox One, а теперь...
 
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