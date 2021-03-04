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Пенсии получают 27% белорусов. Пенсионной системе снова нужны изменения

04.03.2021 17:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Получателями средств из пенсионного фонда являются 27% граждан Беларуси. На эти выплаты в 2021 году запланировано почти 15 млрд руб. — это около 9% ВВП. Чтобы стимулировать людей самим копить на пенсию, подготовлен проект указа по развитию многоуровневой пенсионной системы, рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Будут приниматься меры, чтобы большее распространение получило добровольное накопительное пенсионное страхование при сохранении солидарной системы. Уже подготовлен проект указа для запуска этой работы по развитию многоуровневой пенсионной системы — это так называемая программа «3 + 3», о которой говорил и глава государства, пишет БЕЛТА.

Программа предполагает, что при добровольной уплате работником взноса на накопительную пенсию свою часть взноса из обязательного 28-процентного тарифа перечислит и его наниматель.

На февраль средний размер пенсии составил 513 рублей. Пока размер средней пенсии не достиг запланированных 40% от средней зарплаты. Эта задача переносится на нынешнюю пятилетку.

По словам Ирины Костевич, сегодня почти 600 тыс. человек продолжают работать, будучи на пенсии. Старше трудоспособного возраста — почти 500 тыс. человек.

Как заявил вице-премьер Игорь Петришенко, к 2030 году каждый пятый житель нашей страны перешагнет 65-летний рубеж.

«Некоторые люди не работают по 10—15 лет, это вызывает озабоченность»

Уровень безработицы снизился с 5,8% в 2016 году до 4% по итогам 2020 года. Система органов занятости продолжит заниматься «как активными безработными, так и пассивными».

Когда мы по базе не занятых в экономике видим, что есть люди, которые не работают по 10—15 лет, это вызывает озабоченность. В том числе потому, что, скорее всего, они заняты в теневом бизнесе. Наша задача — легализовать их трудовую деятельность, объяснив, что это в том числе их будущие пенсионные гарантии, — пояснила Ирина Костевич.

Зарплаты бюджетников вырастут на 30%

По данным Минтруда, зарплата в Беларуси в номинальном выражении выросла за пятилетку в 1,9 раза, в бюджетной сфере — так же. На конец 2020 года зарплата бюджетников составляла 80,4% от средней по стране. Таким образом, уровень зарплат бюджетников достиг 1 тыс. рублей.

Задачи на эту пятилетку: врачи и профессорско-преподавательский состав должны получать 150% средней зарплаты по стране, учителя — почти 106%, работники физической культуры и спорта — 105%, педагогические работники — 100%, средний медперсонал — 90%, работники социальной защиты, культуры — 80%.

Как сказала Ирина Костевич, в реальном выражении зарплата в бюджетной сфере вырастет в среднем в 1,3 раза.

 
 
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Получателями средств из пенсионного фонда являются 27% граждан Беларуси. На эти выплаты в 2021 году запланировано почти 15 млрд руб. — это около 9% ВВП. Чтобы...
 
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