Пенсии получают 27% белорусов. Пенсионной системе снова нужны изменения

Источник материала: Onliner

Получателями средств из пенсионного фонда являются 27% граждан Беларуси. На эти выплаты в 2021 году запланировано почти 15 млрд руб. — это около 9% ВВП. Чтобы стимулировать людей самим копить на пенсию, подготовлен проект указа по развитию многоуровневой пенсионной системы, рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

— Будут приниматься меры, чтобы большее распространение получило добровольное накопительное пенсионное страхование при сохранении солидарной системы. Уже подготовлен проект указа для запуска этой работы по развитию многоуровневой пенсионной системы — это так называемая программа «3 + 3», о которой говорил и глава государства, — пишет БЕЛТА.

Программа предполагает, что при добровольной уплате работником взноса на накопительную пенсию свою часть взноса из обязательного 28-процентного тарифа перечислит и его наниматель.

На февраль средний размер пенсии составил 513 рублей. Пока размер средней пенсии не достиг запланированных 40% от средней зарплаты. Эта задача переносится на нынешнюю пятилетку.

По словам Ирины Костевич, сегодня почти 600 тыс. человек продолжают работать, будучи на пенсии. Старше трудоспособного возраста — почти 500 тыс. человек.

Как заявил вице-премьер Игорь Петришенко, к 2030 году каждый пятый житель нашей страны перешагнет 65-летний рубеж.

«Некоторые люди не работают по 10—15 лет, это вызывает озабоченность»

Уровень безработицы снизился с 5,8% в 2016 году до 4% по итогам 2020 года. Система органов занятости продолжит заниматься «как активными безработными, так и пассивными».

— Когда мы по базе не занятых в экономике видим, что есть люди, которые не работают по 10—15 лет, это вызывает озабоченность. В том числе потому, что, скорее всего, они заняты в теневом бизнесе. Наша задача — легализовать их трудовую деятельность, объяснив, что это в том числе их будущие пенсионные гарантии, — пояснила Ирина Костевич.

Зарплаты бюджетников вырастут на 30%

По данным Минтруда, зарплата в Беларуси в номинальном выражении выросла за пятилетку в 1,9 раза, в бюджетной сфере — так же. На конец 2020 года зарплата бюджетников составляла 80,4% от средней по стране. Таким образом, уровень зарплат бюджетников достиг 1 тыс. рублей.

Задачи на эту пятилетку: врачи и профессорско-преподавательский состав должны получать 150% средней зарплаты по стране, учителя — почти 106%, работники физической культуры и спорта — 105%, педагогические работники — 100%, средний медперсонал — 90%, работники социальной защиты, культуры — 80%.

Как сказала Ирина Костевич, в реальном выражении зарплата в бюджетной сфере вырастет в среднем в 1,3 раза.