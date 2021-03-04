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Летом в Беларуси начнут продавать недорогой кроссовер Volkswagen Taos

04.03.2021 17:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский импортер Volkswagen рассказал о новом SUV, который приедет к нам в этом году. Речь идет об относительно недорогой модели под названием Taos. 

В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется на одну ступеньку ниже, чем Tiguan. Очевидно, это будет самый доступный кроссовер Volkswagen в нашей стране. Его длина составит 4417 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1602 мм. Спереди отличительными чертами модели являются широкая решетка радиатора, частично заходящие на нее светодиодные фары и капот с мощным рельефом.

Летом в Беларуси начнут продавать недорогой кроссовер Volkswagen Taos

Клиентам предложат колесные диски диаметром от 16 до 18 дюймов. У машины серебристые накладки на бамперах, трапециевидные фальш-патрубки выхлопных труб и черные или серебристые рейлинги на крыше. Головная оптика у Taos адаптивная со светодиодной технологией IQ.Light.

Летом в Беларуси начнут продавать недорогой кроссовер Volkswagen Taos

Среди доступных опций будут двухзонный климат-контроль Climatronic, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, атмосферная подсветка, а также камера заднего вида с омывателем. Для белорусского рынка кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л. с. в сочетании с 5-МКП или 6-АКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.

Летом в Беларуси начнут продавать недорогой кроссовер Volkswagen Taos

Для Беларуси модель будет предлагаться в трех вариантах исполнения: Respect, Status и Exclusive. Каждую из комплектаций возможно будет дополнить пакетами с расширенным перечнем оборудования, а также рядом отдельных опций. Премьера новой модели Volkswagen в Беларуси ожидается летом 2021 года. Информация о ценах будет доступна позже.

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Белорусский импортер Volkswagen рассказал о новом SUV, который приедет к нам в этом году. Речь идет об относительно недорогой модели под названием Taos. Читать далее…
 
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