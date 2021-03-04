Летом в Беларуси начнут продавать недорогой кроссовер Volkswagen Taos

Источник материала: Onliner

Белорусский импортер Volkswagen рассказал о новом SUV, который приедет к нам в этом году. Речь идет об относительно недорогой модели под названием Taos.

В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется на одну ступеньку ниже, чем Tiguan. Очевидно, это будет самый доступный кроссовер Volkswagen в нашей стране. Его длина составит 4417 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1602 мм. Спереди отличительными чертами модели являются широкая решетка радиатора, частично заходящие на нее светодиодные фары и капот с мощным рельефом.





Клиентам предложат колесные диски диаметром от 16 до 18 дюймов. У машины серебристые накладки на бамперах, трапециевидные фальш-патрубки выхлопных труб и черные или серебристые рейлинги на крыше. Головная оптика у Taos адаптивная со светодиодной технологией IQ.Light.





Среди доступных опций будут двухзонный климат-контроль Climatronic, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, атмосферная подсветка, а также камера заднего вида с омывателем. Для белорусского рынка кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л. с. в сочетании с 5-МКП или 6-АКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.





Для Беларуси модель будет предлагаться в трех вариантах исполнения: Respect, Status и Exclusive. Каждую из комплектаций возможно будет дополнить пакетами с расширенным перечнем оборудования, а также рядом отдельных опций. Премьера новой модели Volkswagen в Беларуси ожидается летом 2021 года. Информация о ценах будет доступна позже.