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Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 6,5% годовых

04.03.2021 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 6,5% годовых.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых. Это решение направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики», - говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк Украины начал постепенно снижать учетную ставку с апреля 2019 года, тогда она составляла 18% годовых. В апреле 2020 года ставка была снижена до 8%, а в июне - до 6%.

 
 
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Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 6,5% годовых.
 
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