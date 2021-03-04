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Европейские эксперты обнаружили положительный прогресс на БелАЭС
Источник материала: АФН
Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет экспертной оценки новой Белорусской АЭС в Островце по итогам визита технических экспертов ENSREG на объект 9 и 10 февраля.
В предварительном отчете рассматриваются меры, реализованные Беларусью по семи вопросам, и соответствующие рекомендации из отчета о стресс-тестах ENSREG за 2018 год, которые были определены в качестве приоритетных группой экспертной оценки.
«В предварительном отчете делается вывод о том, что на основе предоставленной информации и посещения объекта был достигнут прогресс в выполнении всех рекомендаций, относящихся к семи приоритетным вопросам», - говорится в сообщении ENSREG.
Принятие этого отчета завершает первый этап текущего экспертного обзора. Второй этап будет охватывать все остальные рекомендации и будет включать еще один визит экспертов ENSREG на АЭС, которой состоится по мере улучшения пандемической ситуации. Окончательный отчет экспертной оценки будет завершен и опубликован на основе анализа прогресса выполнения оставшихся рекомендаций.
Комиссия продолжит взаимодействие с Беларусью для обеспечения наивысшего уровня безопасности в процессе ввода в эксплуатацию АЭС.
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Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет экспертной оценки новой Белорусской АЭС в Островце по итогам визита...
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