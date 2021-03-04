Источник материала: Хартия'97

Доят шибко, да молоко жидко 4.03.2021, 17:29

Что стоит за «белорусским сырным чудом»?

В последние годы Беларусь заняла треть российского рынка сыра и уверенно продолжает его экспансию. Редакция «Бусла» провела аудит возможностей белорусского сельского хозяйства на соответствие статистики реальным поставкам сыра, и вот что у них получилось.

Маленькая Беларусь, производящая почти весь спектр продукции внутреннего потребления, заметно оживилась после введения российских продовольственных санкций в отношении Евросоюза.

Почувствовав отсутствие конкурентов, белорусские предприятия очень быстро увеличили объем поставляемой в Россию молочной продукции, заняв 30% российского рынка и став первыми среди молочных импортеров.

Такие предпосылки у Беларуси действительно были: страна уверенно занимает пятое место в мире по производству молока и четвертое — по производству сыров.





Однако на фоне креветочных и угольных скандалов у редакции «Бусла» возникло желание проверить белорусскую статистику на предмет подлога.





Если в 2014 году общий объем экспорта сыра составлял 141 тыс. тонн (экспорт в РФ — 136 тыс. тонн), то за шесть лет, к 2020 году, он увеличился почти в два раза, достигнув 274,5 тыс. тонн (экспорт в РФ — 258,7 тыс. тонн). Исходя из цифр, приводимых Белстатом, на долю России приходится 94% всего белорусского экспорта.

Сыр Лукашенковский, особый

Проверить достоверность данных Белстата не составило особого труда. Способность производить определенный вид продукции определяется наличием сырья и производственных мощностей. В случае с сыром основным сырьем для него является молоко, которого в зависимости от сорта сыра необходимо от шести до четырнадцати тонн на одну тонну конечного продукта. Современное производство сыров склонно к уменьшению доли молока за счет введения небольшого количества растительных белков и жиров в молочную смесь. Поэтому журналисты взяли пропорцию десять к одному, то есть десять тонн молока на одну тонну сыра. Можно сказать, журналисты облегчили «креветочному королю» условия проверки, ведь отдельные сорта сыра требуют пропорции 14/1 и более.

Таким образом, для производства всего экспортированного за 2019 год сыра (244,1 тыс. тонн) Беларусь должна была потратить 2,44 млн тонн молока. В 2020 году экспорт сыра из Беларуси увеличился до 274, 5 тыс. тонн, то есть на его производство должно было быть потрачено минимум 2,745 млн тонн молока.

Доят шибко, да молоко жидко

На самом деле молоко в Беларуси производится с избытком, республика занимает пятое место в мире по производству этого продукта. В 2019 год в Беларуси надоили 7,39 млн тонн молока, а в 2020-м — уже 7,5 млн тонн. То есть, на первый взгляд, его должно хватать.





Журналисты снова решили проверить достоверность белорусской статистики, сопоставив объем производства молока с поголовьем коров.





Данных официальной статистики за 2020 год по количеству коров пока нет, но по состоянию на 2019 год в Беларуси было 1,495 млн коров. Имея эти данные на руках, можно легко проверить достоверность отчетов Белстата по производству молока. Среднегодовой надой с одной коровы в 2019 году составил 5004 кг, количество коров уже известно. Методом умножения получаем общий надой в 7,4 млн тонн молока за год. Данные результаты полностью совпадают с официальной статистикой Белстата. К тому же показатели среднего надоя с одной коровы не выглядят даже заниженными. Надой в пять тонн с одной буренки является нижней планкой производительности европейского животноводства. Однако рост производства молока на фоне уменьшения поголовья коров всё же заставил нас усомниться. Зная способность Лукашенко выращивать мидии в чистом поле и превращать растворитель в бензин, журналисты решили проверить реальную численность белорусских коров, исходя из их кормовой базы.

Корова потребляет в среднем от 14 до 30 кг корма в сутки. С учетом того, что в Беларуси ежегодно производится до 20 млн тонн зеленой массы кукурузы, идущей на силос, а также закупается до 600 тыс. тонн кормовых соевых бобов в Украине, то только по этим показателям кормовая база выходит на заявленное количество корма. Это без учета других выращиваемых в Беларуси кормовых культур.

Журналистыуже готовились сочинять оду Александру Григорьевичу как крепкому и честному хозяйственнику, но упорное желание перепроверить всю белорусскую молочную статистику не дало это сделать.

Бесчувственная математика

Помимо сыра, ставшего темой нашего исследования, как объекта возможной контрабанды, Беларусь экспортирует само молоко, а также сливочное масло, сухие молочные смеси и йогурты, которые тоже делаются из молока.

Экспорт самого молока, в отличие от сыра, по отношению к 2014 году в РФ наоборот снизился. В 2020 году Беларусь поставила на экспорт всего 234 тыс. тонн молока, в 2019 – 215,8 тыс. тонн. Показатели докризисного 2014-го значительно превосходят нынешние объемы и составляют 323 тыс. тонн. Причиной такого упадка стал рост производства молока внутри самой России, на которую приходилось 99% белорусского экспорта (287 тыс. тонн в 2013 году и 319 тыс. тонн – в 2014-м).

Экспорт сливочного масла не отличился ни взрывным ростом, ни взрывным падением. В 2019 году Беларусь экспортировала 78,3 тыс. тонн масла, в 2020-м – 83,9 тыс. тонн. Для сравнения: объем экспорта в 2013-м составил 49,85 тыс. тонн, в 2014-м – 69,6 тыс. тонн. В целом увеличение объема экспорта идет пропорционально росту производства молока в стране, но, как говорят, не пойман – не вор.

Однако и здесь есть детали. Для производства одной тонны масла жирностью 72,5% необходимо минимум 18 тонн цельного молока. И снова математика подсказала расход белорусского молока для производства этой статьи экспорта. В 2019 году Беларусь потратила на производство экспортного масла 1,41 млн тонн молока, а в 2020-м – уже 1,51 млн тонн.

Следующая статья белорусского экспорта, активно расходующая молоко, это сливки и молоко – сухие и сгущенные. Объем экспорта сухого молока и сгущенки упал в сравнении с 2013 годом, когда он составлял 238 тыс. тонн. В 2019 году Беларусь экспортировала 200,3 тыс. тонн данной продукции, из них 144,5 тыс. тонн сухого молока и 55,8 тыс. тонн сгущенного. На производство этой группы продукции страна должна была потратить по 10 тонн молока на каждую тонну сухого молока и по две тонны – на каждую тонну сгущенки. Итоговый расход с учетом затрат на сухое молоко и сгущенку составил 1,56 млн тонн молока.

В 2020 году экспорт сухого молока и сгущенки составил 214,7 тыс. тонн, из них 150,5 тыс. тонн молока сухого и 64,2 тыс. тонн сгущенки. Расход молока на эту статью экспорта составил 1,63 млн тонн.

Есть еще одна статья, поедающая белорусское молоко, – экспорт пахты, йогурта и кефира: 2013 год – 72,14 тыс. тонн, 2019 год – 125,6 тыс. тонн, 2020 год – 133,7 тыс. тонн. Расход молока здесь наоборот положительный, объем конечного продукта больше, чем расход основного сырья – молока. Средние затраты на производство йогурта и кефира составляют 0,9 тонны молока на тонну продукции. Это еще минус 113 тыс. тонн за 2019-й и 121 тыс. тонн за 2020 год.

Не пойман – не вор

Было бы неправильным считать расход молока на экспорт только за последние годы, поэтому в качестве эталона, с которым будет сравниваться сегодняшняя ситуация, журналисты решили взять спокойный 2013 год.

Если посчитать расход молока на производство молочной продукции (включая экспорт самого молока), которую Беларусь экспортировала в 2013, 2019 и 2020 годах, то получим следующие цифры:





Для производства всего молочного экспорта Беларусь израсходовала 4,19 млн тонн молока в 2013-м, 5,74 млн тонн – в 2019-м и 6,24 млн тонн – в 2020 году.

Молчание Белстата

Однако у страны есть еще внутренний рынок потребления, для которого с учетом экспорта осталось 2,44 млн тонн молока в 2013 году, 1,65 млн тонн – в 2019-м и 1,26 млн тонн – в 2020 году.

Размер внутреннего рынка потребления молока в Беларуси в последний год тщательно скрывается Белстатом. Однако, из публичных источников, которые обнародовали информацию еще до закрытия внутренней статистики, известно, что в 2013 году потребление молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) на одного человека составляло 260 кг, в 2019 году – 225,2 кг. Численность населения Беларуси в 2013-м составляла 9,464 млн, в 2019-м – 9,475 млн, на 2020-й – 9,408 млн.

Таким образом, объем внутреннего рынка потребления молока поддается простому подсчету.





В 2013-м он составил 2,129 млн, 2019-м – 2,133 млн тонн молока.

Если допустить, что потребление молока в 2020 году осталось на уровне 2019 года при численности населения 9,408 млн человек, то получим объем внутреннего рынка в размере 2,118 млн тонн.

Простые математические расчеты помогли выявить серьезную недостачу в данных Белстата, которую нельзя списать на погрешность или ошибку. Сведение экспорта всей молочной продукции с объемом внутреннего рынка выявило дефицит молока в размере 483 тыс. тонн в 2019 году и 858 тыс. тонн в 2020-м. Ситуация последних двух лет в корне отличается от 2013 года, тогда избыток молока на внутреннем рынке составил 310 тыс. тонн.

Импорт молока в Беларусь за последние два года не покрывает этой разницы, поскольку составляет всего 3,32 тыс. тонн молока за 2019-й и 3,24 тыс. тонн – за 2020-й.

С точки зрения логики объяснение белорусскому молочно-статистическому феномену отсутствует. Лукашенко, от рождения помешанный на колхозной романтике, не станет занижать надои своих коров, это предмет его особой гордости. Импорт молока для производства молочной продукции, сравнимый по объему с четырьмя супертанкерами, скрыть невозможно, и это не имеет никакого смысла. Поэтому единственным источником, который мог пробить такую дыру в статистике, являются поставки готовой молочной продукции в Беларусь. Но и в этом случае данные Белстата не покрывают недостачу. Импорт сыров в Беларусь за 2019-й составил 5,51 тыс. тонн, а за 2020-й – 6,29 тыс. тонн; масла сливочного – 112 и 242 тонны, сухого молока – 1,78 и 2,62 тыс. тонн, пахты, йогурта и кефира – 14,2 и 15,2 тыс. тонн (99% импортировано из РФ).

Доброе утро, Россельхознадзор!

Проанализировав статистику экспорта и импорта, а также внутреннего потребления молочной продукции, редакция «Бусла» пришла к выводу, что единственным объяснением феномена недостачи молока может быть только контрабанда – но не молока, а уже готовой продукции.

Как раз той продукции, экспорт которой вырос в Россию почти в два раза, – сыров!

Если перевести объем молочной недостачи в сыр, то получаем 48,3 тыс. тонн сыра за 2019-й и 85,8 тыс. тонн сыра за 2020-й. Денежный эквивалент этого товара тоже подсказал Белстат: средняя цена тысячи тонн сыра составляла $4,08 млн в 2019-м и $3,87 – в 2020-м.





Чтобы читатель мог лучше представить, что такое 48,3 тыс. тонн сыра, журналисты решили визуализировать серый импорт сыра за 2019-ый год:

48,3. тыс. тонн сыра — это 1207 сорокатонных фур или 690 железнодорожный вагонов! Если выстроить все эти вагоны в ряд, их длина общая длина составит 10,8 км! Конечно же, у поезда может быть и 100 вагонов, но количество стандартных эшелонов в 24 вагона, необходимых для перевозки белорусской контрабанды, составит 29 единиц!

Белорусская контрабанда сыров за 2019-ый год составила 10% от внутреннего производства сыра в России!

Итого, объем официальной белорусской сырной контрабанды в Российскую Федерацию составил $197,06 млн в 2019 и $326,04 – в 2020-м.

Эти цифры не являются окончательными, они основаны на простой логике и математике и не учитывают тысячи фур, регулярно курсирующих по контрабандным тропинкам белорусско-российской границы.

Однако сам факт наличия такого дисбаланса между экспортом, импортом и внутренним потреблением говорит о том, что Беларусь пропускает на свою территорию тысячи тонн сыра из Украины и Евросоюза без какого-либо таможенного оформления. Если подобное совершит обычный человек, то эти действия будут называться контрабандой. В нашем случае контрабандой занимается целое государство.

Изложенные данные взяты из официальных источников и легко проверяются. Редакция очень надеется, что исследование станет предметом пристального внимания со стороны Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной таможенной службы как основание для проверки деятельности главных производителей и экспортеров белорусского сыра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .