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«Вы давали присягу не шпицу, а народу»
Источник материала: Хартия'97
«Вы давали присягу не шпицу, а народу»
Гомельские партизаны призывают силовиков одуматься.
Жители Гомеля вышли на протестную акцию и призывают силовиков одуматься, сообщает телеграм-канал
«Вы давали присягу не шпицу, а народу», – сказали участники
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Гомельские партизаны призывают силовиков одуматься.
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