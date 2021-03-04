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Месседжи из подсознания

04.03.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Месседжи из подсознания

  • Telegram-канал «Малюта Скуратов»
  • 4.03.2021, 17:20
Месседжи из подсознания

Главное зло для власти — интернет.

«Нужно активнее выявлять и пресекать», - таков основной посыл выступления Владимира Путина на расширенной коллегии МВД. Все выступление – торжество силового блока и охранительской политики. Главное зло – интернет. Про тяжкие преступления – грабежи, убийства, изнасилования – почти ни слова. В мозгах президента их нет. Главное – борьба с экстремизмом, особенно среди детей и молодежи. «Мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети», - пугающая фраза Путина. Вообще-то дети по большей частью папы с мамой и свои собственные. Но - не государственные. Но видимо не в подсознании власти.

Это было прямо-таки выступление, транслирующее месседжи из подсознания. «Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантировано и надежно защищено», - объявил Путин. То, что полная формулировка статьи конституции предполагает еще право быть избранными – случайно испарилось.

Под конец силовикам была обещана поддержка и защита. Не удивимся, если вскоре у нас будет создана отдельная силовая структура по охране тех, кто охраняет.

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Главное зло для власти — интернет.
 
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