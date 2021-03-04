Источник материала: Хартия'97

Диетолог развеяла три главных мифа о похудении 1 4.03.2021, 17:07

Изменения веса зависят от многих факторов.

Австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд развеяла три популярных мифа о похудении и здоровом питании, пишет Daily Mail .

Миф 1. Углеводы вредят фигуре

Форд заявила, что углеводы необходимы для организма, поэтому нельзя полностью отказываться от них ради стройной фигуры.

"Это самое лучшее топливо для мозга", - отметила диетолог, добавив, что при недостатке углеводов организм начнет сначала сжигать белки, а уже только потом - жиры.

По ее словам, в рацион следует включать сложные углеводы: батат, бурый рис, а также цельнозерновые макароны и хлеб.

При этом Форд отметила, что не стоит полностью исключать обычные макароны, хлеб и картофель, если они нравятся человеку. Эти продукты просто лучше начать есть реже и маленькими порциями.

Миф 2. Польза безглютеновой диеты

По словам врача, безглютеновые продукты далеко не всегда лучше обычных.

"Они часто подвергаются большей переработке и могут содержать меньше клетчатки", - пояснила она.

Миф 3. Колебания веса - плохой симптом

Нутрициолог заявила, что колебания веса в течение дня и недели совершенно нормальны.

По ее словам, изменения зависят от многих факторов: от еды, от количества упражнений, от уровня сна.

Исследования показали, что ваш вес может меняться от 2,2 кг до 2,7 килограмма каждый день, при этом визуально разница будет незаметна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .