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Диетолог развеяла три главных мифа о похудении

04.03.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Диетолог развеяла три главных мифа о похудении

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  • 4.03.2021, 17:07
Диетолог развеяла три главных мифа о похудении

Изменения веса зависят от многих факторов.

Австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд развеяла три популярных мифа о похудении и здоровом питании, пишет Daily Mail.

Миф 1. Углеводы вредят фигуре

Форд заявила, что углеводы необходимы для организма, поэтому нельзя полностью отказываться от них ради стройной фигуры.

"Это самое лучшее топливо для мозга", - отметила диетолог, добавив, что при недостатке углеводов организм начнет сначала сжигать белки, а уже только потом - жиры.

По ее словам, в рацион следует включать сложные углеводы: батат, бурый рис, а также цельнозерновые макароны и хлеб.

При этом Форд отметила, что не стоит полностью исключать обычные макароны, хлеб и картофель, если они нравятся человеку. Эти продукты просто лучше начать есть реже и маленькими порциями.

Миф 2. Польза безглютеновой диеты

По словам врача, безглютеновые продукты далеко не всегда лучше обычных.

"Они часто подвергаются большей переработке и могут содержать меньше клетчатки", - пояснила она.

Миф 3. Колебания веса - плохой симптом

Нутрициолог заявила, что колебания веса в течение дня и недели совершенно нормальны.

По ее словам, изменения зависят от многих факторов: от еды, от количества упражнений, от уровня сна.

Исследования показали, что ваш вес может меняться от 2,2 кг до 2,7 килограмма каждый день, при этом визуально разница будет незаметна.

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