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В Вашингтоне усиливают меры безопасности, опасаясь нового штурма Капитолия

04.03.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Вашингтоне усиливают меры безопасности, опасаясь нового штурма Капитолия

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  • 4.03.2021, 16:59
В Вашингтоне усиливают меры безопасности, опасаясь нового штурма Капитолия
фото: reuters

Некая группа планирует 4 марта снова напасть на него

Служба охраны объявила об укреплении «физической инфраструктуры» и размещении дополнительных сотрудников, сообщает BBC.

Палата представителей отменила свою сессию в четверг, но Сенат решил работать как обычно.

Бывший директор ЦРУ Леон Панетта назвал тревогу перестраховкой, пояснив, что для спецслужб это нормально.

6 января, когда Конгресс официально утверждал итоги президентских выборов, воинствующие сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий. Тогда погибли пять человек, в том числе офицер подразделения полиции по охране Конгресса.

До 1933 года инаугурация американских президентов проводилась 4 марта. Наиболее радикальные сторонники Дональда Трампа верят, что в этот день он возвратится к власти.

«В конце февраля неустановленная экстремистская группа обсуждала план захватить Капитолий 4 марта и разогнать законодателей-демократов, предварительно сагитировав тысячи своих сторонников отправиться в Вашингтон для участия в этом», - говорится в заявлении ФБР и министерства внутренней безопасности.

Власти не называют конкретных подозреваемых, но СМИ связывают информацию со сторонниками QAnon - конспирологической теории о том, что Дональд Трамп якобы возглавляет тайную войну против секты сатанистов-педофилов, окопавшейся в американском правительстве, бизнесе и масс-медиа.

В конце февраля исполняющий обязанности начальника охраны Капитолия Йогананда Питтман говорил, что сторонники Трампа якобы хотят взорвать Конгресс и убить законодателей.

Тогда же представитель ФБР заявил газете «Вашингтон пост», что ведомство в курсе обсуждения даты 4 марта в социальных сетях, но не имеет достоверной информации о заговоре или готовящемся насилии.

Почему QAnon так одержимы идеей 4 марта?

Идея родилась из убеждения некоторых последователей QAnon в том, что Соединенные Штаты превратились из государства в корпорацию после принятия Конгрессом так называемого Органического закона об округе Колумбия (District of Columbia Organic Act) в 1871 году.

Отдельные сторонники QAnon утверждают, что все президенты США, законы и поправки, принятые после 1871 года, нелегитимны.

Эта теория позаимствована у крайних либертарианцев, выступающих против федеральных законов, общего налогообложения и даже американской валюты на том основании, что они ограничивают индивидуальные права.

Однако она основана на ложной интерпретации Органического закона, который просто превратил округ Колумбия в «муниципальную корпорацию», более известную как местный орган управления, и не имеет никакого отношения к президенту или США в целом.

В 1871 году Конгресс отменил отдельные хартии городов Вашингтон и Джорджтаун и объединил их с округом Вашингтон, создав единое территориальное правительство для всего округа Колумбия. А в 1874 году муниципальное правительство вообще упразднили, и Конгресс напрямую назначал управляющих округом вплоть до принятия спустя сто лет Закона об управлении округом Колумбия.

Но почему именно 4 марта?

Принятая в 1933 году 20-я поправка к Конституции США перенесла сроки приведения к присяге президента и Конгресса на январь. До этого американские лидеры вступали в должность как раз 4 марта.

Именно поэтому последователи QAnon ухватились за эту дату - якобы именно 4 марта президент Трамп сможет «на законных основаниях» вернуться в президентский офис и и стать 19-м (после Улисса Гранта, занимавшего пост с 1869 по 1877 годы) президентом США.

Бывший директор ЦРУ и министр обороны Леон Панетта заявил Би-би-си, что силовики на всякий случай демонстрируют бдительность.

«Они обязаны постоянно получать информацию о внутренних террористах и отслеживать их деятельность. Я думаю, то, что мы наблюдаем сейчас, - это избыточная предосторожность, демонстрация высокой готовности», - сказал он.

После нападения 6 января начальник охраны Капитолия был уволен.

Демократы расценили те события как потрясение основ американской демократии и обвинили Дональда Трампа в подстрекательстве. Палата представителей, где им принадлежит большинство, возбудила дело об импичменте, но Сенат оправдал экс-президента.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Некая группа планирует 4 марта снова напасть на него
 
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