Источник материала: Хартия'97

«После августа реверансы перестали давать экономический эффект» 2 4.03.2021, 16:54

Россия не только не дает кредит, но и покусывает по мелочи.

Telegram-канал «Письма к дочери» пишет об экономических проблемах режима Лукашенко:

— После переговоров в Сочи белорусским властям, видимо, хочется привлечь к себе внимание Запада. Чтобы хоть иллюзию внешней политики изобразить, если уж с самой внешней политикой не задалось. Потому что восточный брат же вообще себя не по-братски ведет. Мало того, что с ним нельзя про кредит поговорить, так он же еще и покусывает по мелочи.

Вон вчера сначала государственное РИА Новости, а за ним сразу Валентина Матвиенко озаботились маленьким цветочным гешефтом приближенного к властям белорусского бизнеса. Мало того, что этот бизнес и так страдает от европейских санкций, так теперь Россия его еще хочет лишить и той копейки, которую он имеет на цветах. А это, между прочим, оказалось 300 миллионов долларов в год. Ну, вот разве братья и сестры себя так ведут? Им что, 300 миллионов жалко, что ли?

Белорусским властям, между прочим, как вчера выяснилось, 500 миллионов долларов нужно только для одного Полимира. А если Полимир эти 500 миллионов не найдет, его закрывать придется. То есть, после того, как в январе всем банковским миром спасали БМЗ, теперь нужно, видимо, всем спасать Полимир. А таких Полимиров же в стране много.

Конечно, не каждому заводу для спасения требуется 500 миллионов. Некоторым и больше надо. В связи с тем же Полимиром обнаружилось, что у нефтеперерабатывающего завода Нафтан нет собственных оборотных средств. То есть, завод, который делает бензин, дизель и мазут не может самостоятельно ни зарплату толком выдавать, ни поставщикам платить. Потому что деньги, которые он зарабатывает, завод тратит на инвестиционную программу. Которую он запланировал вместе с правительством. И это, конечно, много говорит об уровне экономического предвидения белорусского правительства и их способности что-то планировать. Плановую экономику они собираются строить! Ага! Для плановой экономики надо же еще немножко уметь считать.

Собственно, со способностями к стратегическому планированию у белорусских властей и раньше дела обстояли не многим лучше. Вспомни хоть деревообработку, хоть цементные заводы. Просто раньше можно было сделать реверанс в сторону Востока, Запада или дальней дуги внешней политики, получить кредит и дальше всем рассказывать про преимущества особого пути белорусской экономики. Но после августа реверансы перестали давать экономический эффект. И оказалось, что особый путь завел белорусскую экономику в такое место, из которого очень трудно выбраться самостоятельно.

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