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Дефицит госбюджета только за 2 месяца вырос на 1,6 млрд рублей!

04.03.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минфин «уточнил» дефицит белорусского бюджета - теперь не хватает 5,6 млрд рублей, хотя в декабре речь шла примерно о 4 млрд.

Дефицит госбюджета только за 2 месяца вырос на 1,6 млрд рублей!
В Минфине опубликовали уточненные данные по исполнению бюджета на 2021 год. В них говорится, что для выполнения бюджета будет не хватать 5,6098 млрд. рублей доходов (это и есть дефицит). В долларах, по прогнозируемому властями курсу на 2021 год, это уже больше 2,1 млрд. долларов, пишет Телеграф

Еще в декабре 2020 года первый замминистра финансов Дмитрий Кийко говорил, что республиканский бюджет Беларуси 2021 года планируется с дефицитом 4,047 млрд, или 2,6% к ВВП.

Таким образом, уже по итогам января Минфину пришлось значительно увеличить планируемый дефицит. Возможно, это произошло потому, что дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь 2021 года уже сложился в сумме минус 0,2 млрд рублей. А дефицит госбюджета сложился в размере минус 0,47 млрд рублей.

Если остальные месяцы дефицит будет накапливаться такими же темпами, то в бюджете могут недосчитаться более, чем 6 млрд. рублей.
 
 
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Минфин «уточнил» дефицит белорусского бюджета - теперь не хватает 5,6 млрд рублей, хотя в декабре речь шла примерно о 4 млрд.
 
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