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Силовой резерв Лукашенко

04.03.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич высказал свое мнение о смене руководства НОК Беларуси и малоизвестной, но очень важной должности Виктора Лукашенко.

Силовой резерв Лукашенко
"Пипл возбудился от известий о смене руководства НОК Беларуси. Вместо Лукашенко избран Лукашенко (но Виктор). При этом последний перестал быть помощником президента Беларуси по национальной безопасности, - пишет Игорь Тышкевич в своем телеграм-канале

Чуть позже В. Лукашенко от А. Лукашенко получил звание генерал-майора. И тут понеслась куча версий - транзит или не транзит. Боится ли старший Лукашенко собственного сына и так далее. Надуваем щёки, обсуждаем с умным видом.

Но я не услышал главного вопроса (ответа на которого, кстати, нет) - ушёл ли Виктор Лукашенко с поста руководителя межведомственного совета специальных подразделений?

Не слышали о такой структуре? А зря. Она объединяет отряды спецназа различных ведомств (в том числе, насколько понимаю, и СБ президента). И руководит ею бессменно Виктор Лукашенко.

"Цель межведомственного совета — собраться в «большой клуб», обсудить, в частности, вопросы снаряжения, вооружения и подготовки на принципах, направленных на совместные действия". Виктор Лукашенко, март 2020 года

Именно эта малозаметная структура была и есть ключевой при рассуждениях о возможностях работы с силовым блоком. Для всех - для власти, её оппонентов, для внешних игроков.

Что это за структрура и при каких условиях она может стать ключевой в процессах борьбы за власть в Беларуси, смотрите в видео
 
 
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Политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич высказал свое мнение о смене руководства НОК Беларуси и малоизвестной, но очень важной...
 
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