Опубликовано видео стрельбы истребителя Су-57 из встроенной пушки

Источник материала: Tut.by

Новый российский истребитель пятого поколения испытали стрельбой из пушки. Об этом пишет Naked Science. Ранее Воздушно-космические силы получили первый серийный самолет.

Дата и место проведения испытаний, показанных на видеозаписи, неизвестны: сначала восьмисекундное видео появилось в Telegram, а затем его разместили на YouTube.

Как можно видеть, неокрашенный Су-57 ведет огонь из улучшенной 30-миллиметровой пушки ГШ-30−1, также известной как 9-А-4071К. Первые ее испытания, по данным из открытых источников, провели в 2014 году. Одноствольное орудие размещено в правой передней части фюзеляжа самолета.

Напомним, детально рассмотреть первый (фактически второй) серийный истребитель Су-57 мы могли в декабре прошлого года, когда машину передавали Воздушно-космическим силам. Всего по контракту от 2019 года военным должны передать 76 серийных истребителей.

Сейчас Су-57 испытывают с разными комплексами вооружений. Одним из наиболее значимых событий в этом плане стали тесты перспективной гиперзвуковой системы. Ракеты будут компактными, с возможностью размещения внутри фюзеляжа Су-57.