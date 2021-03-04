ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опубликовано видео стрельбы истребителя Су-57 из встроенной пушки

04.03.2021 17:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новый российский истребитель пятого поколения испытали стрельбой из пушки. Об этом пишет Naked Science. Ранее Воздушно-космические силы получили первый серийный самолет.

Дата и место проведения испытаний, показанных на видеозаписи, неизвестны: сначала восьмисекундное видео появилось в Telegram, а затем его разместили на YouTube.

Как можно видеть, неокрашенный Су-57 ведет огонь из улучшенной 30-миллиметровой пушки ГШ-30−1, также известной как 9-А-4071К. Первые ее испытания, по данным из открытых источников, провели в 2014 году. Одноствольное орудие размещено в правой передней части фюзеляжа самолета.

Напомним, детально рассмотреть первый (фактически второй) серийный истребитель Су-57 мы могли в декабре прошлого года, когда машину передавали Воздушно-космическим силам. Всего по контракту от 2019 года военным должны передать 76 серийных истребителей.

Сейчас Су-57 испытывают с разными комплексами вооружений. Одним из наиболее значимых событий в этом плане стали тесты перспективной гиперзвуковой системы. Ракеты будут компактными, с возможностью размещения внутри фюзеляжа Су-57.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огонь ведется из улучшенной 30-миллиметровой пушки ГШ-30−1.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доят шибко, да молоко жидко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by