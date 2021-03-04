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Белорусские банки могут смягчить условия кредитования
Источник материала: Навiны
Банки Беларуси прогнозируют смягчение условий кредитования как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях. Об этом говорится в подготовленном Национальным банком мониторинге условий банковского кредитования.
В анкетировании приняли участие 24 действующих в Беларуси банка. Банковские учреждения констатировали, что в IV квартале 2020 года снизился уровень ужесточения условий кредитования во всех видах валют по отношению к III кварталу.
«В I квартале 2021 года ожидается дальнейшее снижение уровня ужесточения условий кредитования в белорусских рублях и смягчение в иностранной валюте, а в II квартале участники опроса прогнозируют смягчение условий кредитования как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях», — говорится в обзоре.
По данным официальной статистики, средняя процентная ставка по новым кредитам, предоставленным физическим лицам в белорусских рублях, в декабре 2020 года составила 9% и снизилась по сравнению с сентябрем 2020 года на 0,11 процентного пункта. Средняя процентная ставка по новым кредитам юридическим лицам в белорусских рублях в декабре составила 11,37% и выросла по сравнению с сентябрем 2020 года на 0,25 процентного пункта.
По новым кредитам, предоставленным юридическим лицам в иностранной валюте в декабре, средняя процентная ставка составила 5% годовых, что на 0,1 процентного пункта выше ставки, сложившейся в сентябре 2020 года.
Общее количество кредитных договоров, заключенных с физическими лицами в IV квартале 2020 года, составило 394.546, что больше относительно III квартала на 74.562 договора, или на 23,3%. Из них количество договоров на потребительские нужды выросло на 77.262, или на 23,6%, на финансирование недвижимости — уменьшилось на 2.700, или на 25,6%.
В IV квартале 2020 года банками зафиксировано 972 обращения физических лиц по проблемным вопросам предоставления и обслуживания кредитов, что меньше на 22,9% по сравнению с предыдущим кварталом.
По мнению участников анкетирования, в IV квартале 2020 года наибольшее влияние на изменение условий кредитования оказали такие параметры, как условия привлечения средств на внутреннем рынке и изменение ситуации с ликвидностью в банках.
Значительное влияние также оказало изменение ситуации в нефинансовом секторе экономики и изменение условий по операциям Национального банка.
Александр Лукашенко, принимая 15 января с докладом главу Нацбанка Павла Каллаура, заявил, что банковской системе нужно изыскивать возможность кредитования предприятий.
«Давайте откровенно, экономика должна развиваться. Есть экономика — есть банковская система, есть банки, эта сфера, и она жива. Если экономики не будет — не будет банковской системы. И у людей не будет денег. Поэтому экономика прежде всего. Без экономики не будет никаких финансов», — подчеркнул он.
При этом Лукашенко добавил, что «должен быть разумный баланс».
«Понятно, что воздушных денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но, тем не менее, нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего», — поставил он задачу.
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Банки Беларуси прогнозируют смягчение условий кредитования как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях. Об этом говорится в подготовленном Национальным...
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