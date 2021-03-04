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Николай Козлов. Фото: nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Это мелкая подлая месть». Председателя ОГП Козлова продержали 3 дня на Окрестина Только в отношении политических заключенных применяются такие меры.

На него составили уже третий протокол за отказ подписать расписку о неразглашении в Следственном комитете по делу Координационного совета.На тот момент по первому протоколу Козлов уже был приговорен к 15 суткам ареста. Поэтому политика отвезли на Окрестина. Тем не менее уже 2 марта решение о 15 сутках ареста было отменено. Но Козлова не выпустили, а продержали ровно трое суток. Всё, мол, в рамках закона. Очередные суды так и не состоялись.Своими впечатлениямиподелился с«Мое задержание — это мелкая, подлая месть, как и вся эта система. Всё у нас органично: какая у нас власть — такое и МВД. Трое суток провел на Окрестина в условиях, близких к пытке.Только в отношении политических заключенных такие меры: им не выдают матрасов, подушек, белья, все спят на досках, никаких прогулок. Лишены всего. Заводили к нам людей из камер, где сидят мелкие хулиганы, так у них всё это есть.Я заявлял о пытках, но там никто не слушает ничего и не обращает внимания. Я хочу направить руководству МВД и ИВС обращение о том, что это недопустимо. Все делается с издевательством.В камере у нас были все политические. Напоследок оставались впятером, из них трое задержаны по инициативе ГУБОПиКа. Это все же криминальная милиция, уголовный розыск, поэтому для меня это особенно противно и неприемлемо. Когда они бегали с дубинками, то думал, что большего дна не будет, но нет предела совершенству.Они проводят обыски по своему усмотрению, фальсифицируют дела, заставляют территориальные РУВД составлять протоколы о неповиновении и прямо отправляют на сутки. Ничего к ним не чувствую, кроме презрения.Был один парень, который нигде не участвовал, — всё равно задержали, и теперь он в ИВС. Студента-историка привлекли были.Приговор мне — незаконный. Это полный бред. Я воспользовался своим правом не давать подписку. Во вторник отменили решение по первому протоколу, но все равно меня продержали до последней минуты.Я требовал встречи с адвокатом, начальником ИВС, но они ничего не слышат. Ни бумаги, ни ручки — я не мог даже жалобу написать! Меня лишили минимальных прав, которые еще остаются у задержанных. Они ничего не записывают, слушают со издевательской улыбкой и уходят.Об отмене приговора узнал, только после того как вышел и меня встретили у изолятора. Мы настолько привыкли к беззаконию, что уже начинаем воспринимать как норму. Судья, который приговорил меня к 15 суткам, он же чем-то думает: его же не могли посадить в кресло судьи прямо из ПТУ или перевести из отряда ОМОНа».https://nn.by/?c=ar&i=269315&lang=ru