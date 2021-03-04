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«Водитель пытался выкинуть с трассы»? (видео)

04.03.2021 18:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях наш читатель с ником Finmaster попал в неприятную ситуацию на трассе М2 (Минск — Национальный аэропорт Минск). «Водитель американского минивэна пытался меня выкинуть с трассы, создав аварийную ситуацию. Заявление в ГАИ отправлено», — рассказал на нашем форуме читатель. Мы связались с ним, чтобы выяснить, что же произошло.

Вот видео, которое опубликован Finmaster на нашем форуме. Две полосы движения в направлении Минска, не особо плотный транспортный поток.

— Ехал утром на работу, и вот такой герой меня подрезал. Предыстории и «гонок» с этим водителем до этого не было — я свернул на эту трассу только недавно, от Королев Стана, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель. — Поведение человека было абсолютно непонятным и непредсказуемым. Причем дальше он ехал не особо торопясь, и уже в Минске я его без проблем опередил, он свернул на автодорогу Заславль — Колодищи.

Собеседник уточнил, что сам ехал не небольшом и легком автомобиле — Toyota Yaris.

— Может, это он так решил самоутвердиться на своем минивэне за мой счет. Но лично для меня вылет с трассы, скорее всего, имел бы печальные последствия, — предположил Finmaster.

Наш читатель подтвердил, что обратился с заявлением в Госавтоинспекцию.

— ГАИ вчера предложили мне: сами приедут и возьмут у меня заявление. Вот такой сервис, — рассказал водитель. — Я позвонил в «102» просто чтобы узнать, в какой райотдел мне лучше завезти заявление. Мне ответили, что мне никуда ехать не надо и ко мне сейчас сами приедут сотрудники и примут заявление. Я запротестовал, сказав, что еще его не написал и они напрасно будут ждать, но на другом конце провода настаивали, и я еле отбился, сказав, что еще подумаю и приеду сам. Через минут 5 мне позвонили из Советского ГАИ (по месту моей прописки — видать, уже успели пробить меня по номеру телефона) и снова убедительно предложили сейчас же приехать ко мне и забрать заявление. И я снова едва отбился от их услуг. Сам съездил в ГАИ Минской области, на Кальварийскую, и отдал.

Как вам такое? Мы попросили Finmaster сообщить, чем дело кончится.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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На днях наш читатель с ником Finmaster попал в неприятную ситуацию на трассе М2 (Минск — Национальный аэропорт Минск). «Водитель американского минивэна пытался меня...
 
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