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В Минске хотят обустроить торговую улицу элитных брендов и фольклорный центр
Источник материала: Onliner
В феврале этого года Минский городской Совет депутатов
Кроме развития механизмов цифрового маркетинга, создания единой электронной платформы, развития сети регулярных туристических информационных центров и расширения использования электронных платежных систем (особенно Union Pay), власти намерены обустраивать «многопрофильные туристические зоны в разных районах города в соответствии с Генпланом». Причем каждая из них будет создана «с использованием оригинальных архитектурных решений».
В стратегии Минска прописаны основные образы, которые будут использованы для формирования узнаваемого и привлекательного туристического облика города:
Хотя сама стратегия рассчитана до 2035, пока утвержден план мероприятий до 2025 года. С учетом того, что будет достигнуто за эти годы, будут разрабатываться дальнейшие этапы. В инфраструктурном плане на 2021—2025 записаны, например:
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В феврале этого года Минский городской Совет депутатов утвердил «Инновационную стратегию формирования собственного стиля Минска и его узнаваемого...
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