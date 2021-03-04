В Минске хотят обустроить торговую улицу элитных брендов и фольклорный центр

Источник материала: Onliner

В феврале этого года Минский городской Совет депутатов утвердил «Инновационную стратегию формирования собственного стиля Минска и его узнаваемого международного облика для популяризации города среди иностранных туристов до 2035 года». Как пишет Marketing.by, в этой стратегии много внимания отвели бренду и маркетинговому продвижению белорусской столицы. В ней запланировано и продвижение Минска в Tik-Tok, и городское мобильное приложение, и даже индивидуальный клиент-сервис для требовательных туристов. Все это для того, чтобы повысить рейтинг Минска в международных топах.

Кроме развития механизмов цифрового маркетинга, создания единой электронной платформы, развития сети регулярных туристических информационных центров и расширения использования электронных платежных систем (особенно Union Pay), власти намерены обустраивать «многопрофильные туристические зоны в разных районах города в соответствии с Генпланом». Причем каждая из них будет создана «с использованием оригинальных архитектурных решений».

В стратегии Минска прописаны основные образы, которые будут использованы для формирования узнаваемого и привлекательного туристического облика города:

Минск — «Город-герой»;

Минск — «Ворота в Восточную Европу»;

Минск — «библиотека впечатлений»;

Минск — «красивый и гостеприимный город»;

Минск — «умный», высокотехнологичный, экологичный город, ориентированный в будущее;

Минск — «зеленый город-парк».

Хотя сама стратегия рассчитана до 2035, пока утвержден план мероприятий до 2025 года. С учетом того, что будет достигнуто за эти годы, будут разрабатываться дальнейшие этапы. В инфраструктурном плане на 2021—2025 записаны, например:

создание торговой улицы элитных мировых брендов (зона ритейл-стрит), привлекательной в первую очередь для наиболее обеспеченных туристов из стран Азии (Китай, Ближний Восток);

создание в Минске Белорусского фольклорного центра — для проведения на регулярной основе театрализованно-гастрономических национальных вечеров.