«Руки Вверх!» два дня подряд будут выступать в «Минск-Арене»

Источник материала: Onliner

Группа «Руки Вверх!» вот-вот приедет в Минск с большим концертом, который планируют провести в «Минск-Арене». Причем билеты на первое выступление группы из прошлого почти раскупили, так что организаторы объявили дополнительное шоу на следующий день, поэтому «Руки Вверх!» можно будет посмотреть и послушать еще и 27 марта.

До «Руки Вверх!» двухдневные концерты в «Минск-Арене» устраивала только группировка «Ленинград». В 2019 году Сергей Шнуров объявил о скором распаде коллектива и на волне ожидаемого ажиотажа отправился в большой прощальный тур. Белорусы проводили «Ленинград» достойно: на первом концерте был аншлаг, а на втором до солд-аута не дотянули совсем чуть-чуть — пустым остался только верхний ярус трибун.

Сможет ли Сергей Жуков переплюнуть результат своего тезки — вопрос пока что открытый. Но уже сейчас очевидно, что это будет самое массовое концертное мероприятие весны. На данный момент на шоу 26 марта остались последние билеты. С квитками на 27 марта пока полное раздолье. Цена варьируется от 44 до 134 рублей.

Напомним, рекорд Беларуси по концертным сборам был поставлен Аллой Пугачевой в 1989 году, когда российская певица выступила на минском стадионе «Динамо» восемь раз подряд. Тогда он еще вмещал 50 тысяч человек. Получается, что в сумме посмотреть на Примадонну пришло 400 тысяч белорусов, что на тот момент являлось 5% от всего населения страны.

Рекорд же современной Беларуси принадлежит Максу Коржу, который смог собрать около 35 тысяч человек на уже обновленном «Динамо» в августе 2019 года.