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Глава МВД: Милиция Беларуси идет в ногу со временем в борьбе с преступностью

04.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Готовы к любым вызовам и угрозам. Белорусская милиция отмечает профессиональный праздник, передает «МИР 24».

Празднование Дня милиции традиционно начинается у памятника сотрудникам, которые погибли при исполнении. Цветы к монументу возложил министр внутренних дел, родственники погибших и их коллеги. После торжественной церемонии глава МВД отметил, что белорусская милиция с честью несет службу, идет в ногу со временем и в борьбе с преступниками использует самые современные технологии.

«Основная работа сотрудников органов внутренних дел не видна, не просто так раскрываются преступления. Это кропотливый ежедневный, ежесуточный труд. Сегодня больше совершается преступлений именно через интернет, но в этом плане милиция тоже не стоит на месте. Обстановка находится под полным контролем сотрудников милиции. Мы работам в первую очередь на профилактику, на раскрытие преступлений», – заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.

Подарок ко Дню милиции получили сотрудники Госавтоинспекции. После ремонта и реконструкции торжественно открыли здание республиканского управления ГАИ Министерства внутренних дел. Его сотрудники будут работать в комфортных условиях и пользоваться современным оборудованием.



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Подарок ко Дню милиции получили сотрудники Госавтоинспекции. После ремонта и реконструкции торжественно открыли здание республиканского управления ГАИ...
 
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