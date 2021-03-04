|
Глава МВД: Милиция Беларуси идет в ногу со временем в борьбе с преступностью
04.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Готовы к любым вызовам и угрозам. Белорусская милиция отмечает профессиональный праздник, передает «МИР 24».
Празднование Дня милиции традиционно начинается у памятника сотрудникам, которые погибли при исполнении. Цветы к монументу возложил министр внутренних дел, родственники погибших и их коллеги. После торжественной церемонии глава МВД отметил, что белорусская милиция с честью несет службу, идет в ногу со временем и в борьбе с преступниками использует самые современные технологии.
Подарок ко Дню милиции получили сотрудники Госавтоинспекции. После ремонта и реконструкции торжественно открыли здание республиканского управления ГАИ Министерства внутренних дел. Его сотрудники будут работать в комфортных условиях и пользоваться современным оборудованием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подарок ко Дню милиции получили сотрудники Госавтоинспекции. После ремонта и реконструкции торжественно открыли здание республиканского управления ГАИ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)