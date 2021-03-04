ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кошка задержала отправление скоростного поезда на два с половиной часа

04.03.2021 18:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Лондоне кошка забралась на крышу поезда и задержала его отправление на два с половиной часа, передает lenta.ru.


Вечером 2 марта сотрудники Юстонского вокзала заметили кошку на крыше поезда, который должен был поехать в Манчестер. Они пытались подозвать животное, но оно отказывалось уходить.

Пассажиров пересадили на поезд другой транспортной компании, им не пришлось долго ждать.

Работники станции потратили два с половиной часа на то, чтобы снять кошку с крыши. Они поставили на платформе мусорный контейнер, куда она спрыгнула. Если бы животное осталось на крыше, оно бы могло погибнуть, соприкоснувшись с проводами под высоким напряжением.

Начальник станции Джо Хендри отметил, что это первый подобный опыт на его памяти: обычно с крыши поезда снимают птиц. «К счастью, любопытство не убило эту кошку, и мы рады, что она не потратила одну из своих девяти жизней», — пошутил он.

Каким образом кошка попала на крышу поезда, выяснить не удалось.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На станциях ажиотаж: минчане массово проходят техосмотр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by