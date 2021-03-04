Кошка задержала отправление скоростного поезда на два с половиной часа

Источник материала: Tut.by

В Лондоне кошка забралась на крышу поезда и задержала его отправление на два с половиной часа, передает lenta.ru.





Вечером 2 марта сотрудники Юстонского вокзала заметили кошку на крыше поезда, который должен был поехать в Манчестер. Они пытались подозвать животное, но оно отказывалось уходить.

Пассажиров пересадили на поезд другой транспортной компании, им не пришлось долго ждать.

Работники станции потратили два с половиной часа на то, чтобы снять кошку с крыши. Они поставили на платформе мусорный контейнер, куда она спрыгнула. Если бы животное осталось на крыше, оно бы могло погибнуть, соприкоснувшись с проводами под высоким напряжением.

Начальник станции Джо Хендри отметил, что это первый подобный опыт на его памяти: обычно с крыши поезда снимают птиц. «К счастью, любопытство не убило эту кошку, и мы рады, что она не потратила одну из своих девяти жизней», — пошутил он.

Каким образом кошка попала на крышу поезда, выяснить не удалось.