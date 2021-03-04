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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место начинается с женской эстафеты.
Сборную Беларуси сегодня представят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина.
Главные фаворитки выставили следующие составы:
Норвегия: Тандреволд, Экхофф, Лиен, Олсбю-Ройзеланд.
Германия: Хаммершмидт, Хинц, Хеттих, Пройс.
Швеция: Брурссон, Х. Оберг, Перссон, Э. Оберг.
Франция: Бескон, Бреза, Х. Шевалье, Симон.
Россия: Кайшева, Казакевич, Куклина, Миронова.
Швейцария: Кадуриш, А. Гаспарин, С. Гаспарин, Хекки.
Италия: Санфилиппо, Вирер, Виттоцци, Каррара.
Украина: Блашко, Джима, Меркушина, Пидгрушная.
Австрия: Швайгер, Иннерхофер, Здоуц, Хаузер.
Чехия: Йислова, Пушкарчикова, Давидова, Харватова.
Польша: Збылут, Жук, Мака, Хойниш.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место начинается с женской эстафеты.
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