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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн гонки

04.03.2021 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место начинается с женской эстафеты.


Фото: Дарья Бурякина

Сборную Беларуси сегодня представят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина.

Главные фаворитки выставили следующие составы:

Норвегия: Тандреволд, Экхофф, Лиен, Олсбю-Ройзеланд.

Германия: Хаммершмидт, Хинц, Хеттих, Пройс.

Швеция: Брурссон, Х. Оберг, Перссон, Э. Оберг.

Франция: Бескон, Бреза, Х. Шевалье, Симон.

Россия: Кайшева, Казакевич, Куклина, Миронова.

Швейцария: Кадуриш, А. Гаспарин, С. Гаспарин, Хекки.

Италия: Санфилиппо, Вирер, Виттоцци, Каррара.

Украина: Блашко, Джима, Меркушина, Пидгрушная.

Австрия: Швайгер, Иннерхофер, Здоуц, Хаузер.

Чехия: Йислова, Пушкарчикова, Давидова, Харватова.

Польша: Збылут, Жук, Мака, Хойниш.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место начинается с женской эстафеты.
 
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