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По зарплатам «в конвертах» ввели новшество. Для работников появился бонус за «сдачу» нанимателей
Источник материала: Tut.by
В Налоговый кодекс
С 1 января в Налоговый кодекс ввели изменения, которые касаются удержания и перечисления подоходного налога, сообщает инспекция МНС по Гомельской области. Новшество касается зарплат «в конвертах».
— В случае установления налоговым органом факта неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога с физлиц налоговым агентом, в случае дачи физлицом свидетельских показаний в отношении фактов выплаты зарплаты «в конверте» с указанных физлицом денежных сумм не будет удерживаться и предъявляться к уплате подоходный налог. Такой налог будет взыскиваться исключительно за счет средств налогового агента (без его последующего удержания у физлица, фактически получившего доход), — поясняют в инспекции МНС по Гомельской области. Под налоговым агентом подразумевается наниматель.
Налоговая поясняет, что будут предпринимать, если работник откажется рассказывать про зарплату «в конверте»,
«При отказе от дачи свидетельских показаний такое физлицо становится объектом контроля налоговых органов и в отношении него будут проведены контрольные мероприятия в сфере декларирования доходов и имущества (истребована декларация о доходах и имуществе и проведена проверка соответствия стоимости имущества и иных понесенных расходов доходам, заявленным в декларации)», — уточнили в налоговой.
Проще говоря, налоговики попросят предоставить декларацию о доходах и расходах. Если будет превышение по расходам, то нужно отчитаться, откуда деньги. Если это не сделать, то придется заплатить налог с суммы превышения.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство по налогам и сборам
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В Налоговый кодекс ввели изменения, которые касаются зарплат «в конвертах». Суть новшества в том, что если налоговики обнаружат такие выплаты, то с работников не...
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