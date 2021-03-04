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На факультете международных отношений БГУ новый декан
04.03.2021 18:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар – Sputnik. Деканом факультета международных отношений БГУ стала Елена Достанко, которая проработала на ФМО более 20 лет.
В четверг нового руководителя факультета ректор БГУ Андрей Король представил коллективу.
Елена Достанко – кандидат политических наук, доцент. Она родилась 23 сентября 1973 года в Минске.
В 1995 году окончила БГУ, в 1998 году – аспирантуру, по окончании которой и начала работать на факультете международных отношений. За 20 лет прошла путь от преподавателя до заместителя декана и начальника центра международных исследований БГУ.
С 2018-го – начальник Главного управления образовательной деятельности БГУ.
На ее счету более 49 публикаций по интеграционной проблематике, многостороннему международному сотрудничеству. Сфера научных интересов Елены Достанко охватывает евразийскую и европейскую интеграцию, международное сотрудничество.
Напомним, ранее стало известно, что прежний декан ФМО БГУ Виктор Шадурский
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Нового руководителя коллективу представил ректор БГУ Андрей Король сегодня, высоко оценив заслуги прежнего декана ФМО Виктора Шадурского.
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