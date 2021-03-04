На факультете международных отношений БГУ новый декан

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Деканом факультета международных отношений БГУ стала Елена Достанко, которая проработала на ФМО более 20 лет.

В четверг нового руководителя факультета ректор БГУ Андрей Король представил коллективу.

Елена Достанко – кандидат политических наук, доцент. Она родилась 23 сентября 1973 года в Минске.

В 1995 году окончила БГУ, в 1998 году – аспирантуру, по окончании которой и начала работать на факультете международных отношений. За 20 лет прошла путь от преподавателя до заместителя декана и начальника центра международных исследований БГУ.

С 2018-го – начальник Главного управления образовательной деятельности БГУ.

На ее счету более 49 публикаций по интеграционной проблематике, многостороннему международному сотрудничеству. Сфера научных интересов Елены Достанко охватывает евразийскую и европейскую интеграцию, международное сотрудничество.

Напомним, ранее стало известно, что прежний декан ФМО БГУ Виктор Шадурский уволился , как пояснили в пресс-службе вуза, по собственному желанию.