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На станциях ажиотаж: минчане массово проходят техосмотр
04.03.2021 18:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар – Sputnik. В начале года количество желающих получить разрешение на допуск своего автомобиля к участию в дорожном движении резко возросло, об этом сообщает
Всего за два истекших месяца с начала года было выдано 355 897 разрешений. Для сравнения, за первое полугодие 2020-го техосмотр прошли 361 205 единиц транспорта.
Ажиотаж в первую очередь связан
Как пройти техосмотр
Вместе с тем, некоторые водители игнорируют элементарные правила прохождения техосмотра. Так, стоит помнить, что перед отправлением на диагностическую станцию необходимо проверить стекла – на них не должно быть трещин и иных повреждений. Следует также изучить лакокрасочное покрытие и проявление коррозии на элементах кузова, осмотреть внешние световые приборы, протестировать работу звукового сигнала, щеток и стеклоомывателя, солнцезащитных козырьков и системы обдува (обогрева) ветрового стекла.
Также необходимо проверить уровень технических жидкостей в тормозной системе, радиаторе и стеклоомывателе, масла в двигателе. А еще – убедиться в наличии знака аварийной остановки, аптечки и огнетушителя.
Из документов необходимо иметь: водительское удостоверение, техпаспорт, страховку и подтверждение оплаты услуг. Из обязательного перечня за последние годы исключены талон к удостоверению, сертификат о прохождении гостехосмотра, а также медицинская справка.
Немаловажное условие – для прохождения техосмотра на диагностическую станцию допускаются вымытые автомобили. Если автомобиль покажется сотрудникам грязным, они вправе не допускать авто на линию.
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Уже сейчас записаться на техосмотр, чтобы получить допуск к движению, можно не ранее, чем на 6 апреля.
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