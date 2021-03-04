На станциях ажиотаж: минчане массово проходят техосмотр

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. В начале года количество желающих получить разрешение на допуск своего автомобиля к участию в дорожном движении резко возросло, об этом сообщает сайт "Белтехосмотра" .

Всего за два истекших месяца с начала года было выдано 355 897 разрешений. Для сравнения, за первое полугодие 2020-го техосмотр прошли 361 205 единиц транспорта.

Ажиотаж в первую очередь связан с упразднением госпошлины . Так, по состоянию на 4 марта записаться на ТО можно не ранее 6 апреля 2021 года. В среднем прохождение техосмотра занимает от 20 до 25 минут.

Как пройти техосмотр

Вместе с тем, некоторые водители игнорируют элементарные правила прохождения техосмотра. Так, стоит помнить, что перед отправлением на диагностическую станцию необходимо проверить стекла – на них не должно быть трещин и иных повреждений. Следует также изучить лакокрасочное покрытие и проявление коррозии на элементах кузова, осмотреть внешние световые приборы, протестировать работу звукового сигнала, щеток и стеклоомывателя, солнцезащитных козырьков и системы обдува (обогрева) ветрового стекла.

Также необходимо проверить уровень технических жидкостей в тормозной системе, радиаторе и стеклоомывателе, масла в двигателе. А еще – убедиться в наличии знака аварийной остановки, аптечки и огнетушителя.

Из документов необходимо иметь: водительское удостоверение, техпаспорт, страховку и подтверждение оплаты услуг. Из обязательного перечня за последние годы исключены талон к удостоверению, сертификат о прохождении гостехосмотра, а также медицинская справка.

Немаловажное условие – для прохождения техосмотра на диагностическую станцию допускаются вымытые автомобили. Если автомобиль покажется сотрудникам грязным, они вправе не допускать авто на линию.

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