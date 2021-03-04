ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Врач и учитель в Украине зарабатывает больше, чем в Беларуси

04.03.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Врач и учитель в Украине зарабатывает больше, чем в Беларуси

1
  • 4.03.2021, 18:25
Врач и учитель в Украине зарабатывает больше, чем в Беларуси

Если сравнивать с Польшей, то белорусские зарплаты уступают в разы.

«Радыё Свабода» cравнивает, как выглядит средняя зарплата белорусского учителя и медика в сравнении с их коллегами в странах-соседках.

В Беларуси на сайте Минтруда в республиканском банке вакансий находим первые три вакансии для учителя. Платят 800 рублей в месяц, или 307 долларов по нынешнему курсу.

Смотрим вакансии в соседних странах (берем столицу и вакансии учителей-предметников с дипломом о высшем образовании).

Беларусь – $307

Украина – $323

Латвия – $600

Литва – $960

Россия – $ 965

Польша – $1074

Получается, Беларусь уступает всем, кроме Украины.

Смотрим вакансии врачей, также берем вакансии в столицах и высчитываем среднюю зарплату из нескольких предложенных для врачей-специалистов. Получается:

Беларусь – $423

Украина – $539

Россия – $379

Латвия – $1800

Литва – $1800

Польша – $2400

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если сравнивать с Польшей, то белорусские зарплаты уступают в разы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российская группа, чьи хиты набирают по сотне миллионов на YouTube, объявила о распаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by