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Пара американцев завела сторожевого петуха

04.03.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пара американцев завела сторожевого петуха

  • 4.03.2021, 18:15
Пара американцев завела сторожевого петуха
Фото: Depositphotos

Теперь у жителей Северной Каролины по фамилии Тэйлор проблемы с доставкой и почтовой службой.

Петух по кличке Фред достался Эшли Тейлор и ее мужу от знакомого, который не мог больше ухаживать за птицей. У петуха взрывной нрав и обостренное чувство собственности — непрошеным гостям (а иногда даже и тем, кого правда ждали) частенько достается, пишет «Медуза».

Тэйлоры живут в частном доме, поэтому Фред свободно патрулирует территорию около жилища своих хозяев. И если другие местные жители уже знакомы с повадками сторожевого петуха, то доставщикам приходится тяжко, особенно когда они приезжают без предупреждения.

К примеру, вот видео с очередным курьером, попытавшимся оставить посылку у входной двери дома. Сперва он пытался договориться с разъяренным Фредом и даже поднял руки вверх, чтобы птица обратила внимание на его мирные намерения. Фред даже подпустил доставщика к двери. Выполнив работу, бедный курьер крикнул «Не круто!» и побежал куда подальше от дома Тэйлоров. Петух тут же бросился в погоню.

Тэйлоры публично извинились перед сотрудником службы доставки и понадеялись, что он не держит обиду на них. Но курьера этого они больше не видели.

Извиниться стоит и перед почтальоном, приехавшей к дому Тэйлоров на автомобиле. Фреду очень не понравилось, что ему посигналили и, видимо, таким образом попытались прогнать. Птица взлетела на капот и в отместку принялась по нему топтаться, показывая, кто здесь власть.

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Теперь у жителей Северной Каролины по фамилии Тэйлор проблемы с доставкой и почтовой службой.
 
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