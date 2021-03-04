Источник материала: Хартия'97

Немецкие банки отказались обслуживать российских пропагандистов из Russia Today 2 4.03.2021, 18:13

фото: RT Deutsche/Ruptly

Они отказываются открывать счета для телеканала.

Дочерние структуры российского государственного телеканала Russia Today в Германии столкнулись с отказом в банковском обслуживании, пишет сайт finanz.ru .

Как сообщает сам RT, компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.

Ruptly направила несколько десятков запросов в другие банки Германии, а также в европейские банки, имеющие отделения в Германии, с просьбой об открытии счета. Но ни один из них не согласился.

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