Источник материала: Хартия'97

Изменения в Налоговым кодексе: работникам предлагают сдавать начальство 4.03.2021, 18:02

иллюстрационное Фото: tut.by

Нововведение касается «зарплат в конвертах».

В Налоговый кодекс ввели изменения, которые касаются зарплат «в конвертах». Суть новшества в том, что если налоговики обнаружат такие выплаты, то с работников не будут удерживать и выставлять им к уплате подоходный налог. Но при условии, что работник расскажет о таких выплатах. В таком случае налог заплатит наниматель. А если же работник, которому, по мнению налоговиков, выплатили заплату «в конвертах», откажется рассказать о таких выплатах, то его попросят отчитаться по доходам и расходам. Ранее в КГК заявляли, что получающих зарплату «в конвертах» планируют привлекать по «административке», если человек сообщит контролирующим органам о том, что его работодатель так выдает деньги, он будет освобожден от ответственности, пишет tut.by .

С 1 января в Налоговый кодекс вели изменения, которые касаются удержания и перечисления подоходного налога, сообщает инспекция МНС по Гомельской области. Новшество касается зарплат «в конвертах».

— В случае установления налоговым органом факта неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога с физлиц налоговым агентом, в случае дачи физлицом свидетельских показаний в отношении фактов выплаты зарплаты «в конверте» с указанных физлицом денежных сумм не будет удерживаться и предъявляться к уплате подоходный налог. Такой налог будет взыскиваться исключительно за счет средств налогового агента (без его последующего удержания у физлица, фактически получившего доход), — поясняют в инспекции МНС по Гомельской области. Под налоговым агентом подразумевается наниматель.

Налоговая поясняет, что будут предпринимать, если работник откажется рассказывать про зарплату «в конверте»,

«При отказе от дачи свидетельских показаний такое физлицо становится объектом контроля налоговых органов и в отношении него будут проведены контрольные мероприятия в сфере декларирования доходов и имущества (истребована декларация о доходах и имуществе и проведена проверка соответствия стоимости имущества и иных понесенных расходов доходам, заявленным в декларации)», — уточнили в налоговой.

Проще говоря, налоговики попросят предоставить декларацию о доходах и расходах. Если будет превышение по расходам, то нужно отчитаться, откуда деньги. Если это не сделать, то придется заплатить налог с суммы превышения.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство по налогам и сборам планирует по-новому проверять, не превышают ли расходы белорусов их доходы. Сейчас тем, кто не смог подтвердить происхождение доходов, нужно платить налог с суммы, которая превышает расходы над денежными поступлениями. МНС рассматривают вариант, чтобы весь доход, который был скрыт от налогообложения, облагать налогом, а не сумму превышения расходов над доходами. Кроме того, налоговики также хотят больше внимания уделять доходам родственников человека, у которого запрашивают декларацию о доходах и имуществе.

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