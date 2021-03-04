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Снесли здание культовой галереи «Ў» на площади Победы в Минске

04.03.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Снесли здание культовой галереи «Ў» на площади Победы в Минске

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  • 4.03.2021, 17:58
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Фотофакт.

На месте, где раньше стояло здание галереи «Ў», сейчас вовсю идет стройка элитного жилья. Тот самый уютный домик во дворах на площади Победы уже снесли, заметил Citydog.by.

Причиной переезда культовой галереи «Ў» с площади Победы на Октябрьскую стало известие о строительстве элитного жилья на месте бывшего троллейбусного депо.

— Когда 8 лет назад мы въезжали в это помещение, было известно, что рано или поздно его снесут, — рассказывала соучредительница, арт-директор «Ў» Анна Чистосердова. — Все это время мы вкладывали сюда силы и деньги. Когда вновь был заявлен аукцион по продаже троллейбусного парка и стали известны его результаты, мы посчитали, что дальше оставаться в пространстве с достаточно высокой для нас арендной платой не особо разумно.


И вот двухэтажного здания во дворах на площади Победы нет – зато есть кучи песка и строительная техника.










Что тут построят

Скоро на месте галереи «Ў» появится элитное жилье от «А-100 Девелопмент»: в апреле 2019 года в компании рассказали, что тут построят 29 жилых домов (4, 5, 6 и 7 этажей) с террасами, подземной автостоянкой и пешеходной улицей.

Примерный уровень цен в будущем квартале уже известен: $ 3,5 тыс. за «квадрат» жилья, $ 40 тыс. за машино-место.





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Теги: Минск
 
 
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