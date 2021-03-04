ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хакеры взломали страницу президента Кыргызстана в Facebook

04.03.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Хакеры взломали страницу президента Кыргызстана в Facebook

  • 4.03.2021, 17:46
Хакеры взломали страницу президента Кыргызстана в Facebook
Садыр Жапаров

Комитет национальной безопасности установил, что взлом был осуществлен из-за рубежа.

Неизвестные взломали личную страницу президента Кыргызстана Садыра Жапарова в соцсети Facebook. Об этом 4 марта сообщила пресс-секретарь президента Галина Байтерек, пишет сайт «Гордон».

«Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами. Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook», – заявила Байтерек.

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики установил, что взлом был осуществлен из-за рубежа.

Как пишет агентство «АKИpress», пользователь под именем Садыр Жапаров в комментариях к новости о голосовании в Жогорку Кенеше (однопалатном парламенте Кыргызской Республики) оставил оскорбительный комментарий, адресованный, судя по всему, депутату Дастану Бекешеву.

Как отмечается на сайте президента Кыргызстана, Садыр Жапаров «с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания».

Досрочные выборы президента Кыргызской Республики состоялись 10 января 2021 года, в них приняли участие 17 кандидатов. Жапаров набрал 79,2% голосов от числа избирателей, принявших участие в выборах. 29 января он вступил в должность президента Кыргызстана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет национальной безопасности установил, что взлом был осуществлен из-за рубежа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Урад Беларусі чакае сёлета «бюжэтную дзірку» ў 5,6 мільярда рублёў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by