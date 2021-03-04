Источник материала: Хартия'97

Хакеры взломали страницу президента Кыргызстана в Facebook 4.03.2021, 17:46

Садыр Жапаров

Комитет национальной безопасности установил, что взлом был осуществлен из-за рубежа.

Неизвестные взломали личную страницу президента Кыргызстана Садыра Жапарова в соцсети Facebook. Об этом 4 марта сообщила пресс-секретарь президента Галина Байтерек, пишет сайт «Гордон» .

«Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами. Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook», – заявила Байтерек.

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики установил, что взлом был осуществлен из-за рубежа.

Как пишет агентство «АKИpress», пользователь под именем Садыр Жапаров в комментариях к новости о голосовании в Жогорку Кенеше (однопалатном парламенте Кыргызской Республики) оставил оскорбительный комментарий, адресованный, судя по всему, депутату Дастану Бекешеву.

Как отмечается на сайте президента Кыргызстана, Садыр Жапаров «с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания».

Досрочные выборы президента Кыргызской Республики состоялись 10 января 2021 года, в них приняли участие 17 кандидатов. Жапаров набрал 79,2% голосов от числа избирателей, принявших участие в выборах. 29 января он вступил в должность президента Кыргызстана.

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