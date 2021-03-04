ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поверенный в делах США в Беларуси встретился с представителями церкви «Новая жизнь»

04.03.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Поверенный в делах США в Беларуси встретился с представителями церкви «Новая жизнь»

  • 4.03.2021, 17:41
Поверенный в делах США в Беларуси встретился с представителями церкви «Новая жизнь»
Джеффри Джук

Вашингтон подтвердил поддержку свободы вероисповедания любой религиозной группы.

Поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук 4 марта встретился с представителями общины христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь», которую минские власти выселили из дома молитвы на улице Ковалева, пишет сайт naviny.by.

«Поверенный выразил обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу выселения и требований властей о выплате церковью налоговых задолженностей, от которых религиозные группы освобождены», — говорится в сообщении американского посольства.

США «подтверждают поддержку свободы вероисповедания любой религиозной группы, включая общины Полного Евангелия и Церковь «Новая жизнь», и призывают власти восстановить возможности ее прихожан собираться и молиться без ограничений или финансовых штрафов в местах, которые безопасны и надежны для прихожан».

17 февраля судебные исполнители в сопровождении сотрудников милиции вошли в здание церкви «Новая жизнь» после того, как коммунальные работники вскрыли дверь. В церкви в это время находилось около 50 прихожан, которые молились о разрешении сложившейся ситуации. Администратор церкви Виталий Антончиков сообщил БелаПАН, что сотрудники органов «потребовали микрофон и попросили всех людей покинуть помещение, иначе все поедут «на сутки». После этого предупреждения члены общины покинули здание.

Спустя некоторое время представителям общины позволили забрать часть имущества. Остальные вещи церкви были описаны. Здание закрыли, все двери опечатали.

Антончиков сообщил, что пока община намерена более широко использовать онлайн-формат для проведения молитвенных собраний.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вашингтон подтвердил поддержку свободы вероисповедания любой религиозной группы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликовано видео стрельбы истребителя Су-57 из встроенной пушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by