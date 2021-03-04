Новый Renault Duster доехал до Минска

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner поступили фотографии Renault Duster нового поколения. Снимки сделаны в Минске, а это значит, вскоре можно ожидать премьеру долгожданного вседорожника. По предварительной информации, продажи Duster'2022 начнутся в нашей стране уже в конце марта. Цены объявят в ближайшее время.





Это машина с двигателем 1,5 dCi в российской комплектации Style. Учитывая, что здесь салон как у «Арканы», за подлокотник в исполнении Style доплачивать не нужно. А вот круиз-контроля почему-то нет. Машина получила кресла, как у Renault Arkana, что положительно скажется на комфорте в дальних поездках — старые кресла совсем простенькие по профилю.





В топовых версиях впервые появился обогрев руля. Как уже сообщалось раньше, в России будут собирать Renault Duster с рекордно широкой линейкой силовых агрегатов. Базовым станет 1,6-литровый «атмосферник» на 114 л. с. Он идет с 5-МКП и передним приводом. Второй мотор — это 117-сильная версия 1,6-литровой «четверки». Здесь уже появляется еще одна передача и подключаемая задняя ось.





«Реношники» решили сохранить в линейке и 143-сильный 2-литровый мотор без турбины. Он пользовался большим спросом на предшественнике и будет доступен с 6-МКП и полным приводом. Сопоставимый по отдаче 1,3-литровый турбомотор (150 л. с.) идет в связке либо с МКП (6 ступеней), либо с вариатором X-Tronic. Турбо-Duster будет только с приводом на обе оси.





Но самое главное — в линейке сохранили 1,5-литровый турбодизель. Этот мотор (109 л. с.), как и прежде, будет доступен только с «механикой» (6 ступеней) и полным приводом. С нетерпением ждем официальной премьеры и цен!



