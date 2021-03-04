За вчерашний скандал премьер Словакии извинился перед украинцами за «шутку» о Закарпатье

написал telegraf.by ссылаясь на запись в Twitter. Глава правительства Словакии Игорь Матович принес извинения за свою неудачную шутку об «обещании Закарпатья» в обмен на российскую вакцину. Об этом Матович в четверг, 4 марта,telegraf.by ссылаясь на запись в Twitter.





«Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Прошу извинения у всех украинцев за свою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия», — написал Матович.









фото: Reuters





Он также добавил фразу на украинском языке.





«Словаччина — твій друг», — написал он, отметив в посте президента Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулебу.



