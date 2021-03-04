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За вчерашний скандал премьер Словакии извинился перед украинцами за «шутку» о Закарпатье

04.03.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игорь Матович заявил, что Словакия всегда поддерживала территориальную целостность Украины.

Глава правительства Словакии Игорь Матович принес извинения за свою неудачную шутку об «обещании Закарпатья» в обмен на российскую вакцину. Об этом Матович в четверг, 4 марта, написал telegraf.by ссылаясь на запись в Twitter.

«Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Прошу извинения у всех украинцев за свою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия», — написал Матович.


фото: Reuters

Он также добавил фразу на украинском языке.

«Словаччина — твій друг», — написал он, отметив в посте президента Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулебу.
 
 
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Игорь Матович заявил, что Словакия всегда поддерживала территориальную целостность Украины.
 
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