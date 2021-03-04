ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Носкевич по делу Координационного совета: "Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников"

04.03.2021 18:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель СК Иван Носкевич во время сегодняшнего посещения ОАО "Гомсельмаш" прокомментировал расследование дел Сергея Тихановского и координационного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Сообщается, что расследование уголовного дела уже подходит к концу. "Нами сформирован объем обвинения Тихановскому и его сообщникам. Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников уже выделены в отдельные производства, направлены в суды. В том числе имеем уже обвинительные приговоры", - сказал председатель СК.



В производстве главного следственного управления Центрального аппарата СК находится и уголовное дело по так называемому координационному совету, отметил председатель СК. Он обратил внимание, что это очень объемное, серьезное, сложное в расследовании, в оценке следственных ситуаций дело. "Полагаю, что следователи разобрались с объемом обвинения и с фигурантами по делу. В ближайшее время ожидаем заключения одной из важнейших экспертиз по уголовному делу. С учетом ее результатов окончательно сформируем обвинение всем фигурантам", - заявил Иван Носкевич.

Он напомнил, что часть фигурантов - под стражей, часть объявлена в розыск, потому что находится за пределами страны. "Тем фигурантам, которые находятся под стражей, будет предъявлено обвинение, полагаю в пределах марта. После этого будет приниматься решение о завершении расследования этого уголовного дела", - заключил председатель СК.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель СК Иван Носкевич во время сегодняшнего посещения ОАО "Гомсельмаш" прокомментировал расследование дел Сергея Тихановского и координационного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врач и учитель в Украине зарабатывает больше, чем в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by