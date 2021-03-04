Пережил четыре войны, смерть детей и трагедии, после которых мало бы кто оправился. Факты о Кондрате Крапиве

Источник материала: Tut.by

Самый известный белорусский писатель-сатирик за свою долгую жизнь пережил огромную череду трагедий и потерь. Пожалуй, даже сотая часть выпавших на его долю несчастий могла навсегда отбить охоту улыбаться и радоваться, не говоря уже о том, чтобы шутить. Но он никогда не сдавался, не поддавался унынию и заставлял хохотать до слез несколько поколений своих читателей. Сегодня ровно 125 лет со дня рождения баснописца, драматурга и поэта Кондрата Крапивы.

Не зайздрошчу я Чароту

I Купале не раўня,

А жыву сабе пад плотам

Ціха дзень тут ада дня.

Псевдоним Крапива (настоящее имя писателя — Кондрат Атрахович) как нельзя лучше подходил его владельцу. Попробуй найти более живучее растение, чем крапива. Вот и Кондрат был ей под стать с самого рождения. Он появился на свет семье, где уже умерло 6 детей. Родители — простые деревенские люди — были безутешны и как могли старались уберечь сына от беды. По совету «бабки» назвали мальчика в честь отца: вроде как здоровье этого сильного и крепкого мужчины должно было помочь малышу быть таким же. Суеверие сработало — Кондрат младший не только остался в живых, но и отметил свое 94-летие.

— Далей усё пайшло cваім парадкам, насілі мяне ў калысцы на поле, пасля я сам хадзіў, ухапіўшыся за матчын падол, а ў калысцы насілі другога, потым пасвіў свіней, потым кароў.

А вот мама Кондрат вскоре умерла. Пришедшая вслед за ней мачеха тоже в скором времени оказалась в могиле. Зато третья жена отца на здоровье не жаловалась. А характером была — настоящая мачеха из сказки про «Золушку». Постоянно ворчала и закатывала скандалы. Запрещала пасынку читать, считая это занятие крайне бесполезным и «для паноў, каму няма чаго рабiць. З кнiгi хлеба есцi не будзеш». Годы спустя, выписывая в своих произведениях склочных и сварливых теток, Крапива вспоминал свою мачеху и наделял героинь ее чертами.

Ну, а пока мальчик читал тайком и мечтал, что его образование не закончится на четырех классах церковно-приходской школы. Отец прислушался к желанию сына, а может просто устал от постоянных перепалок — и отправил Кондрата продолжать образование в Узденское народное училище, а потом в городское училище в Столбцах. Интересный факт: в Столбцах он учился вместе с братом Якуба Колоса — Иосифом Мицкевичем.

Однажды Иосиф прочел Кондрату стихотворение брата «Плытнікі», от которого тот пришел в полный восторг. А до этого времени, нужно сказать, Кондрат Крапива причислял всех писателей чуть ли не к небожителям. И тут вдруг он слышит отличные строчки, написанные таким же крестьянским парнем как он сам. Этот эпизод произвел на него очень сильное впечатление и заставил поверить в себя. Он больше не боится сам писать стихи. И вот уже через некоторое время выходят его первые эпиграммы — те самые, которые впоследствии станут его визитной карточкой. Ведь никто кроме Крапивы не умел так мастерски подмечать все недостатки и особенности людей.

Сперва писал на русском языке, но потом решил все же рискнуть и попробовать сделать несколько текстов на той «мове», на которой разговаривал с детства:

— Узяў дый напiсаў. Пiсаў я так, як гутарыў дома на весцы, не лiчачыся нi з якiм правапiсам, бо яшчэ i не ведаў, што ў нас есць пэўная граматыка. Дык вы можаце здагадацца, колькi я нарабiў тады памылак.

Однако в редакции, куда Кондрат прислал свой опус, рвение молодого человека поддержали: «Прысалiўшы, можна ўжываць». Со временем, писатель подучил грамматику, и его тексты стали просто идеальными. Кто бы мог тогда подумать, что в будущем Кондрат Крапива станет редактором нескольких словарей.

Образование Крапива оканчивает в городском училище в Койданово, где экстерном сдает экзамены на народного учителя. Только вот преподавать ему довелось всего лишь год: в 1915 году молодого человека призвали в армию. Правда не сразу бросили в котел Первой мировой войны, а для начала направили в Гатчинскую школу прапорщиков, а после — в Осташково (городок на Селигере) — обучать ополченцев.

— У якасці ўзводнага афіцэра я выходзіў на заняткі са старымі апалчэнцамі, якіх рыхтавалі для пасылкі на фронт. Некаторыя з ix былі разы ў два старэйшыя за мяне. I мне спачатку было няёмка, калі прыходзілася камандаваць: «В цепь! Ложись! Встать! Бегом!

Именно отсюда он уезжал на румынский фронт с разбитым сердцем и заговоренным серебряным рублем в кармане. Он был влюблен, и это чувство было взаимным. Но — увы — они не могли быть вместе. Родители Екатерины Абакшиной — так звали избранницу юного учителя — не дали согласия на их брак. Более того — они насильно выдали девушку замуж за состоятельного ухажера дворянского происхождения.

Купеческая дочь рыдала ночи напролёт, а против воли родителей пойти не посмела. В день отъезда Кондрата на передовую вручила ему старый заговоренный серебряный рубль с изображением Екатерины Великой: «Только живи!». И снова очередное суеверие в его жизни сработало. Кондрат Крапива прошел 4 войны и ни разу не был ранен. Свою Катю он больше никогда не увидит. Хотя спустя много лет судьба вновь захочет свести их вместе.

«Кондрат Кондратьевич! Если Кондрат Атрахович и Кондрат Крапива — одно и то же лицо, то вспомните город Осташково — маленькую частицу вашей юности, и вспомните сестер Абакшиных, белый дом у пруда…» — такое письмо получил уже народный (и давно женатый) писатель Кондрат Крапива. Катя нашла его спустя десятилетия, услышав родной голос по радио. Правдами и неправдами нашла его адрес. Написала. Он ответил. Бывшие влюбленные переписывались всю оставшуюся жизнь: она дожила до 90-та, а он — до 95-ти лет. Но встречаться — не встречались.

Как учителя его демобилизовали в 1918 году, чтобы спустя короткое время призвать в красную армию. Но за время этой «побывки» писатель-офицер успевает жениться на красивой односельчанке Алене:

— Эта девушка станет моей женой! — сказал он отцу. Отец сопротивлялся: у красавицы не было приданого. Только вот Кондрат оказался крепким орешком и женился.

— Они были разными. Бабушка — очень веселая, а дед — молчаливый и достаточно суровый. Дед — высокий, плечистый, а бабушка — маленькая и полная женщина. Всю себя она посвятила детям, семье и до последних дней была верной боевой подругой и соратницей писателя. Отношения между ними казались достаточно ровными. В семье никто никогда не слышал, чтобы они повышали голос друг на друга. Часто молчали друг с другом тихонько, казалось, о чем-то одном, — вспоминала годы спустя их внучка Елена Атрахович.

Их первенец умер, едва успев появиться на свет. И, будто в утешение, следом высшие силы послали им сына — Бориса. Необычайно красивого и одаренного мальчика. Он занимался в актерской студии, рисовал, декламировал наизусть поэмы Гёте… Борис погибнет в боях под Сталинградом в декабре 1942 года. Ему было всего 20 лет: «Как я хочу жить, как хочу вас увидеть… Но что поделаешь — война» — напишет он родителям в последней своей весточке. Эта рана никогда не заживет на сердце Кондрата Крапивы. Все письма сына он тщательно хранил и берег, не позволяя никому притрагиваться к заветным листочкам.

Это были не все потери, уготованные писателю судьбой. Слишком рано ушла из жизни его дочка Людмила, а свою супругу он пережил на 27 лет: год после ее смерти он ежедневно навещал ее могилу и больше никогда не женился.

Из болота полного отчаяния его здорово вытаскивал природный юмор. А еще работа стала для него действенным лекарством от боли. Пусть порой писателю приходилось трудиться до полного изнеможения: вернулся со службы, немного передохнул и снова в бой.

Как результат: книги издавались огромными тиражами, пьесы ставили лучшие театры Советского союза. Кроме того, Кондрат Крапива занимал высокий пост директора Института языкознания, а затем — вице-президента Академии Наук. Писателя неоднократно избирали депутатом Верховного совета республики. Мало кто знает, что Крапива даже участвовал в I-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Говорят, что успевать на всех фронтах Кондрату Крапиве помогала его феноменальная память. Ему не нужна была записная книжка, чтобы запомнить адрес или телефон сослуживца. А когда в старости зрение стало подводить — он редактировал все словари по памяти: наизусть знал все значения, диалектные варианты и происхождение белорусских слов.

— Мною валодала жаданне ўмяшацца ў жыццё і сёе-тое ў ім паправіць, — высечены его собственные слова на надгробии на Московском кладбище, под которым покоится писатель.