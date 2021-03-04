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Российская группа, чьи хиты набирают по сотне миллионов на YouTube, объявила о распаде
Источник материала: Tut.by
Российский рэп-дуэт HammAli & Navai объявил о распаде. Певцы азербайджанского происхождения Александр Громов и Наваи Бакиров сказали, что пришли к этому решению единогласно. По словам музыканта, они добились всего, чего хотели, и теперь готовы пробовать что-то новое и двигаться дальше. Об этом они
— Да, это правда. Мы распадаемся. Мы добились всего, чего хотели. Теперь у каждого своя дорога. Мы не враги, а остаемся друзьями и будем поддерживать друг друга, — сказали парни.
Они отметили, что в марте выпустят последний совместный альбом и съездят в заключительный тур.
Дуэт просуществовал пять лет, среди самых популярных песен — «Пустите меня на танцпол» (116 млн просмотров на YouTube у трека и 61 млн — у клипа), «Без тебя я не я», который собрал 108 млн просмотров на YouTube, «Ноты», с сотней миллионов просмотров на YouTube, «Девочка-война» (86 млн на YouTube у трека и 68 млн — у клипа) и другие.
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Российский рэп-дуэт HammAli & Navai объявил о распаде. Певцы азербайджанского происхождения Александр Громов и Наваи Бакиров сказали, что пришли к этому решению...
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