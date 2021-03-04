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Сергеев: шансы для новых партий в Беларуси, рост цен в ЕАЭС и вакцинация
04.03.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя Белорусского общественного объединения "Русь" Николая Сергеева.
Темы беседы:
― какие из новых белорусских
― насаждать демократию силой теперь
― Михаилу
― В 2020 году в странах ЕАЭС больше всего
― политики шутят: словацкий премьер о
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя Белорусского общественного объединения "Русь" Николая Сергеева. смотрите на Sputnik Беларусь.
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