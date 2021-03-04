Сергеев: шансы для новых партий в Беларуси, рост цен в ЕАЭС и вакцинация

Источник материала: Sputnik Беларусь

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя Белорусского общественного объединения "Русь" Николая Сергеева.

Темы беседы:

― какие из новых белорусских партий имеют шанс на рождение?

― насаждать демократию силой теперь неэффективно ― заявление Блинкена;

― Михаилу Горбачеву 90: кем он войдет в историю?

― В 2020 году в странах ЕАЭС больше всего подорожали сахар, картофель и подсолнечное масло;

― политики шутят: словацкий премьер о вакцине "Спутник V" в обмен на Закарпатье.

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя Белорусского общественного объединения "Русь" Николая Сергеева. смотрите на Sputnik Беларусь.

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