"Я себя не считаю ментом": участковый инспектор рассказал о своих буднях – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Еще в школе Артем Мирончик решил, что нужно идти работать в органы внутренних дел.

Сейчас он в звании старшего лейтенанта милиции и уже три с половиной года работает участковым инспектором. Сегодня под его контролем 7 деревень и 3500 человек. И непростой контингент, с которым милиционеру приходится контактировать. Но о том, что выбрал работу милиционера, молодой человек совсем не жалеет.

Под его надзором те, кто на профилактическом учете, — с ними всеми нужно периодически встречаться. И это не только алкоголики. Есть и те, кто отбывает арест по месту жительства, скандалисты и дебоширы.

"Хотелось бы, наверное, чтобы люди относились с пониманием к этой работе, потому что кто не понимает, как работает милиция, с ними в основном стычки и конфликты и происходят. Если милиция пришла, это не потому, что я так захотел, а потому что к нам обратились люди, которым нужна помощь, и если мы туда уже пришли, то в любом случае помощь будет оказана", – говорит Артем Мирончик.

Каждый рабочий день Мирончик объезжает район и заходит по нужным адресам. В момент репортажа участковый проведал пожилую женщину, сына которой удалось наставить на путь исправления. Долгое время мужчина пил и на этом фоне устраивал дома дебоши, но потом закодировался.

По словам женщины, участковый у них хороший: "Я чуть что — сразу участковому звоню. Не успею оглянуться, а он уже в дверях стоит. Всегда приезжает. Более того, иногда сам звонит — интересуется, как у нас дела, про здоровье спрашивает. Поэтому спасибо ему большое! Он нам очень помогает".

У Мирончика есть табельное оружие, но за свою карьеру он им ни разу не воспользовался.

А самый страшный сон участкового…

"Хоть бы не было убийства лицами, которые стоят у меня на учете, потому что я не усмотрел получится. Ну и, соответственно, я буду виноват", – рассказывает Мирончик.

На службе бывает всякое, признается Артем, попадаются дерзкие нарушители, могут и нахамить. Говорит, что и "ментом" его называли, но такие выражения его не оскорбляют.

"Я себя не считаю ментом, я считаю себя сотрудником органов внутренних дел", – добавляет милиционер.

В свободные от работы часы участковый старается гулять на улице и посещает с супругой кино и театры. Есть у него и своя мечта в профессии: "Каждый хочет стать не генералом, полковником хотя бы. Грех не мечтать. Цель есть, и если к ней стремиться, то, возможно, все получится".

Смотрите на видео, что утомляет участкового инспектора в его профессии.