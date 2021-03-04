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"Я себя не считаю ментом": участковый инспектор рассказал о своих буднях – видео
04.03.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Еще в школе Артем Мирончик решил, что нужно идти работать в органы внутренних дел.
Сейчас он в звании старшего лейтенанта милиции и уже три с половиной года работает участковым инспектором. Сегодня под его контролем 7 деревень и 3500 человек. И непростой контингент, с которым милиционеру приходится контактировать. Но о том, что выбрал работу милиционера, молодой человек совсем не жалеет.
Под его надзором те, кто на профилактическом учете, — с ними всеми нужно периодически встречаться. И это не только алкоголики. Есть и те, кто отбывает арест по месту жительства, скандалисты и дебоширы.
"Хотелось бы, наверное, чтобы люди относились с пониманием к этой работе, потому что кто не понимает, как работает милиция, с ними в основном стычки и конфликты и происходят. Если милиция пришла, это не потому, что я так захотел, а потому что к нам обратились люди, которым нужна помощь, и если мы туда уже пришли, то в любом случае помощь будет оказана", – говорит Артем Мирончик.
© Sputnik Денис Кошелев
Каждый рабочий день Мирончик объезжает район и заходит по нужным адресам. В момент репортажа участковый проведал пожилую женщину, сына которой удалось наставить на путь исправления. Долгое время мужчина пил и на этом фоне устраивал дома дебоши, но потом закодировался.
По словам женщины, участковый у них хороший: "Я чуть что — сразу участковому звоню. Не успею оглянуться, а он уже в дверях стоит. Всегда приезжает. Более того, иногда сам звонит — интересуется, как у нас дела, про здоровье спрашивает. Поэтому спасибо ему большое! Он нам очень помогает".
У Мирончика есть табельное оружие, но за свою карьеру он им ни разу не воспользовался.
А самый страшный сон участкового…
"Хоть бы не было убийства лицами, которые стоят у меня на учете, потому что я не усмотрел получится. Ну и, соответственно, я буду виноват", – рассказывает Мирончик.
На службе бывает всякое, признается Артем, попадаются дерзкие нарушители, могут и нахамить. Говорит, что и "ментом" его называли, но такие выражения его не оскорбляют.
"Я себя не считаю ментом, я считаю себя сотрудником органов внутренних дел", – добавляет милиционер.
В свободные от работы часы участковый старается гулять на улице и посещает с супругой кино и театры. Есть у него и своя мечта в профессии: "Каждый хочет стать не генералом, полковником хотя бы. Грех не мечтать. Цель есть, и если к ней стремиться, то, возможно, все получится".
Смотрите на видео, что утомляет участкового инспектора в его профессии.
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