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Аналитик предполагает готовящийся рейдерский захват БМЗ: «Скоро мы узнаем, кто именно станет его собственником»

04.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт — о том, почему на грани фола оказался один из крупнейших заводов.

Аналитик предполагает готовящийся рейдерский захват БМЗ: «Скоро мы узнаем, кто именно станет его собственником»

Согласно отчету о результатах работы за прошлый год, чистая прибыль БМЗ в 2020 году составила 36 тысяч рублей.

— Как экономист я понимаю, что 36 тысяч для предприятия, которое имеет постоянный спрос на свою продукцию, — это не прибыль, а свидетельство некомпетентного управления этим предприятием, — заявила на Примусе эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич. — Причем некомпетентного по всем статьям — по формированию себестоимости, по управлению этой себестоимостью, по выстраиванию коммерческих каналов реализации продукции, по логистике и всему остальному.

Аналитик рассматривает несколько причин, приведших одно из ключевых предприятий тяжелой промышленности к таким показателям, и не исключает вариант рейдерского захвата.

— Предприятие, которое может приносить «золотой дождь» в страну, у которого на годы вперед расписаны поставки готовой продукции, при правильном формировании цен, при правильном построении взаимодестйвия со своими бенефициарами, поставщиками или получателями, будет существовать абсолютно уверенно и стойко.

Другое дело, какая задача возложена на это предприятие. Очередные бюджетные транши в погашение каких-то кредитных платежей или других долгов наводят на мысль о том, что есть заинтересованные в этих траншах отдельные физические лица или компании, которые получают бонусы от того, что бюджет тратится на поддержание якобы убыточных предприятий, таких, как БМЗ.

И второе. БМЗ, как действительно отличное предприятие с огромной материально-технической базой, представляет интерес для зарубежных предприятий. Я думаю, что здесь очень сильно пахнет рейдерским захватом этого предприятия в прямом смысле. И скоро мы узнаем, кто именно станет собственником «наносящего ущерб» бюджету РБ металлургического завода, — предполагает эксперт.

 
 
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