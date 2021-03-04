ENSREG утвердила предварительный отчет по экспертной оценке БелАЭС

Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет по экспертной оценке Белорусской АЭС в Островце. Как сообщается на сайте Еврокомиссии, данный отчет был принят на основе консенсуса вечером 3 марта и является результатом визита технических экспертов ENSREG на БелАЭС, который состоялся 9—10 февраля.





Председатель ENSREG Марта Жиакова отметила, что целью визита была оценка содержания национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС, процесса его реализации и выполнения рекомендаций.

По ее словам, в июне 2020 года Еврокомиссия получила согласие Беларуси на проведение экспертной оценки нацплана. «Из-за пандемии COVID-19 оценку пришлось организовать в два этапа, — сказала Жиакова. — На первом этапе, который в настоящее время завершен, рассматривалось выполнения семи вопросов и относящихся к ним рекомендаций по итогам стресс-тестов, которые были признаны приоритетными».

При этом она подчеркнула, что важными являются все рекомендации, сделанные по итогам стресс-тестов, и призвала белорусские власти продолжать работу по их своевременному выполнению с целью повышения безопасности атомной станции.

Жиакова отметила, что в предварительном отчете делается вывод, основанный на имеющейся информации и после посещения объекта, что был достигнут прогресс в выполнении рекомендаций, касающихся семи приоритетных вопросов.

Полная оценка выполнения всех рекомендаций будет сделана на втором этапе экспертного обзора, который запланирован позже в этом году. Итоговый отчет ENSREG будет составлен по окончании второго этапа экспертного обзора.

«Как председатель, я хотела бы поблагодарить экспертов за их самоотверженность при подготовке обзора и проведении миссии в этих трудных обстоятельствах, — сказала Жиакова. — Хотела бы также отметить отличное сотрудничество с белорусской стороной, и в частности с белорусским регулятором Госатомнадзором, который с прошлого года является наблюдателем в ENSREG».

Методология стресс-тестов ЕС была разработана после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Беларусь согласилась на участие в стресс-тестах на добровольной основе.

Стресс-тесты БелАЭС были проведены в 2016—2018 годах с участием санкт-петербургской компании «Атомпроект», которая входит в состав российской госкорпорации «Росатом». 9 августа 2018 года на презентации отчета по итогам партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС руководитель группы экспертов ENSREG Марк Фой заявил об отсутствии в проекте атомной станции серьезных проблем с безопасностью. Вместе с тем эксперты дали белорусской стороне ряд рекомендаций.

По итогам стресс-тестов БелАЭС был выработан нацплан действий, предусматривающий 23 пункта, которые необходимо выполнить в 2019—2025 годах.

Часть мероприятий плана, касающаяся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности, уже выполнена. Так, на площадку БелАЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция, проведены испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора при необходимости.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 13 января 2021 года блок вывели на 100-процентную мощность. Сейчас продолжается период его опытно-промышленной эксплуатации. Первый блок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию весной 2021 года, второй — в первой половине 2022 года.