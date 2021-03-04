Литовская разведка: режим Лукашенко не способен реагировать на потребности общества

Политический кризис в Беларуси стал наиболее значительным событием прошлого года в непосредственной близости от Литвы, говорится в опубликованном 4 марта докладе «Оценки угроз национальной безопасности — 2021» Департамента государственной безопасности Литвы.



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Начавшиеся после президентских выборов в Беларуси массовые протесты, говорится в документе, «указывают на то, что Александр Лукашенко и его политический режим больше не способны по-настоящему реагировать на потребности общества и, таким образом, сохранять его поддержку».

«2020 год стал знаковым в новейшей истории Беларуси, — отмечено в докладе. — Несмотря на ярлык аполитичного, белорусское общество мобилизовалось против сфальсифицированных президентских выборов. Впервые после избрания Лукашенко президентом Беларуси в 1994 году народные волнения достигли огромных масштабов — ежедневных многочисленных демонстраций не только в Минске, но и в других регионах. Протесты сплотили белорусов из разных социальных слоев. Более того, эффективное использование социальных сетей и инновационных форм протеста продемонстрировало изобретательность протестующих».

В литовской разведке считают, что главной причиной широкой гражданской мобилизации и длительных протестов стала «долговременная неадекватная политика авторитарного режима». Экономический застой, согласно документу, «породил чувство неуверенности в завтрашнем дне и ощущение финансовой нестабильности», а «попустительское отношение режима к пандемии COVID-19» заставило граждан Беларуси «обеспокоиться своим здоровьем и благополучием своих семей».

«Пандемия COVID-19 и поствыборный политический кризис показали неспособность режима разрешать кризисные ситуации, — говорится в докладе ДГБ Литвы. — Поскольку на госслужбе в Беларуси лояльность всегда главенствовала над компетентностью, чиновникам не хватило знаний и гибкости для управления возникающими угрозами. Хотя силовые структуры и старательно защищали режим, их лояльность зиждется исключительно на финансовых стимулах и страхе, а не на приверженности интересам страны».

Экономическая поддержка РФ, в основном в виде «субсидированных энергоресурсов», имела «ключевое значение для белорусской экономики и помогала режиму поддерживать неформальный общественный договор с белорусами». Российские субсидии, отмечается в документе, «позволили Лукашенко править без какой-либо необходимости пересмотра неэффективной экономической модели страны в духе СССР». Однако возникшая экономическая зависимость Беларуси «стала для России инструментом политического влияния на нее». «Тем временем, развернув насилие в отношении мирных демонстрантов, белорусский режим лишился способности заручиться финансовой поддержкой Запада, оставшись с Москвой в качестве единственного финансового донора», — подчеркнули в ДГБ.

В литовской разведке считают, что долгосрочной целью Кремля является сохранение и усиление зависимости Беларуси с помощью различных интеграционных проектов, в первую очередь с помощью Союзного государства. «Политический кризис в Беларуси вынуждает Кремль ставить во главу угла стабилизацию ситуации в соседней стране, принимая во внимание, что реальное создание Союзного государства любой ценой рождает недопустимый риск того, что белорусские антирежимные настроения могут обернуться против самого Кремля», — отмечено в документе.

Вместе с тем в докладе говорится, что «вовлеченность белорусского общества в политику стимулировало формирование национальной идентичности и гражданского общества», поэтому, «весьма вероятно, что ни одно будущее политическое руководство Беларуси не сможет игнорировать роль укрепляющегося гражданского общества».

Авторы доклада отмечают, что реакция режима Лукашенко на протесты была «крайне жестокой — против протестующих применили резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты». Кроме того, власти Беларуси «агрессивно отреагировали на позицию Литвы относительно политической ситуации в Беларуси и на факт того, что с приездом [Светланы] Тихановской в Литве образовался один из центров оппозиции».

«Режим ответил санкциями в отношении граждан Литвы, потребовал сократить численность штата литовского диппредставительства в Беларуси, стремился повлиять на бизнес-сообщество угрозами экономических санкций и попытался повлиять на общественное мнение. Помимо этого, режим Лукашенко намеренно ограничивал двустороннее сотрудничество в сфере предотвращения миграции граждан третьих стран через белорусско-литовскую границу. Резкая риторика режима в отношении Литвы и Запада в целом означает, что аналогичные действия можно ожидать в 2021 году», — считают в ДГБ Литвы.