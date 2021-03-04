ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Счастье есть (это глагол)! Вьетнамская газета написала о белоруске, пишущей о еде в Ханое

04.03.2021 19:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вьетнамская интернет-газета VietNamNet написала о живущей в Ханое белоруске Татьяне Писарчук, представив ее как digital-маркетолога и блогера-любителя, пишущего о местной еде.

Счастье есть (это глагол)! Вьетнамская газета написала о белоруске, пишущей о еде в Ханое
Татьяна Писарчук. Фото: vietnamnet.vn
Издание сообщает, что Таня находится в Ханое уже более 7 лет, переехав сюда с партнером и детьми. Социальные сети помогли ей найти на новом месте множество друзей, завязать знакомства, и стали неотъемлемой частью жизни.

Началось все с группы в Facebook под названием WhereToGet Hamoi, которую белоруска создала, чтобы люди, не знающие языка, могли помогать друг другу находить нужные им вещи в городе. Сейчас группа насчитывает свыше 16 тысяч участников.

А год назад наша соотечественница завела в Instagram свою фуд-страницу wtghanoi, где пишет о еде, подаваемой в различных заведениях Ханоя. В настоящее время на страницу подписаны уже более 3 500 человек.

На сайтах и страницах в соцсетях Татьяны Писарчук сказано, что она из Минска, училась в гимназии №1, получила степень по экономике в БГЭУ. Работала в компании «Аливария».

Сообщается, что, кроме Вьетнама, она жила также в США, Китае и Эстонии. Сейчас является со-основателем двух проектов – агентства по продвижению сайтов и бизнес-школы для женщин.

Характеризует себя как предпринимателя, мотиватора, ментора, феминистку. Имеет опыт организации фестивалей во Вьетнаме. И даже написала книгу «Ханойские сказки».

На своей странице в Facebook Таня разместила ссылку на нынешний материал из VietNamNet, снабдив его комментарием: «Это уже 2 раз, когда про меня пишут местные медиа. Это успех!:) (Но это не точно)».
 
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вьетнамская интернет-газета VietNamNet написала о живущей в Ханое белоруске Татьяне Писарчук, представив ее как digital-маркетолога и блогера-любителя, пишущего о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эўрапейскае агенцтва лекавых сродкаў пачала экспэртызу расейскай вакцыны ад COVID-19 «Спутник V»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by