Счастье есть (это глагол)! Вьетнамская газета написала о белоруске, пишущей о еде в Ханое

Издание сообщает, что Таня находится в Ханое уже более 7 лет, переехав сюда с партнером и детьми. Социальные сети помогли ей найти на новом месте множество друзей, завязать знакомства , и стали неотъемлемой частью жизни.





Началось все с группы в Facebook под названием WhereToGet Hamoi, которую белоруска создала, чтобы люди, не знающие языка, могли помогать друг другу находить нужные им вещи в городе. Сейчас группа насчитывает свыше 16 тысяч участников.





А год назад наша соотечественница завела в Instagram свою фуд-страницу wtghanoi, где пишет о еде, подаваемой в различных заведениях Ханоя. В настоящее время на страницу подписаны уже более 3 500 человек.





На сайтах и страницах в соцсетях Татьяны Писарчук сказано, что она из Минска , училась в гимназии №1, получила степень по экономике в БГЭУ. Работала в компании «Аливария».





Сообщается, что, кроме Вьетнама, она жила также в США, Китае и Эстонии. Сейчас является со-основателем двух проектов – агентства по продвижению сайтов и бизнес-школы для женщин.





Характеризует себя как предпринимателя, мотиватора, ментора, феминистку. Имеет опыт организации фестивалей во Вьетнаме. И даже написала книгу «Ханойские сказки».





На своей странице в Facebook Таня разместила ссылку на нынешний материал из VietNamNet, снабдив его комментарием: «Это уже 2 раз, когда про меня пишут местные медиа. Это успех!:) (Но это не точно)».